Diebstahl aus dem Einkaufswagen

Binnen weniger Minuten hat am Montag gegen 18.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse einer 43-Jährigen aus einem Einkaufswagen gestohlen. Während die Frau ihre Einkäufe auf dem Parkplatz eines Geschäfts für Tierbedarf in der Max-Eyth-Straße in Bad Saulgau in ihr Auto verstaute, muss nach Darstellung der Polizei eine unbekannte Person einen kurzen Augenblick genutzt haben, in dem der Einkaufswagen neben dem Auto unbeaufsichtigt war, um die offen darin liegende rot-orangene Geldbörse an sich zu nehmen. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Zeugen, die zur genannten Zeit auffällige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Telefonnummer 07581/482-0 um Hinweise.