Diebe brechen in Reihenhaus ein

Unbekannte Täter sind am Freitag in ein Reihenhaus in der Eberhardstraße in Bad Saugau eingebrochen. Sie erbeuteten kaum Wertgegenstände, richteten aber einen erheblichen Sachschaden an, teilt die Polizei mit. Mit einem Werkzeug wurden zunächst zwei Scheiben beschädigt.

Schließlich gelang es den durch brachiales Aufhebeln der Terrassentüre in das Wohnhaus zu gelangen. Bei der Durchsuchung des Hauses fielen den Einbrechern Wertgegenstände in Höhe von etwa 500 Euro in die Hände. Den entstandenen Schaden an den Scheiben und an der Terrassentüre schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro. Hinweise werden beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter Telefon 07581/4820 erbeten.