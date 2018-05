Die Zwischenlösung beim Nitrat heißt Beimischung

Mischen als Zwischenlösung: So lange im Trinkwasser der beiden Hauptbrunnen für die Kernstadt Nitratwerte nahe dem Grenzwert von 50 Milligramm je Liter gemessen werden, wird stärker belastetes mit weniger belastetem Wasser gemischt. In der vergangenen Sitzung des Technischen Ausschusses stellten der technische Betriebsleiter der Stadtwerke, Johannes Übelhör, und der Hydrogeologe Henning Jobmann vom Büro Bieske und Partner die Möglichkeiten dar, wie dieses Wasser in ausreichender Menge beschafft werden kann.

Die Ausgangssituation: Das mit hohen Nitratwerten im Grund- und Trinkwasser belastete Wasserschutzgebiet Mannsgrab hat derzeit den Status eines „Sanierungsgebiets“. In solchen Gebieten kann versucht werden, etwa durch weitergehende Vereinbarungen mit Landwirten, den Nitrateintrag in Boden und Grundwasser zu senken. Im Sanierungebiet hat das Landratsamt also mehr Möglichkeiten einzugreifen als in einem weniger belasteten Wasserschutzgebiet. „Wir bewegen gerade viele Mosaiksteine“, sagte der Betriebsleiter der Stadtwerke, Richard Striegel. Das dauert lange. Man müsse in einem „Zehn-Jahres-Fenster“ denken. Für einen Hauptbrunnen steht außerdem eine Sanierung an. Die Förderung der belasteten Brunnen soll zudem gedrosselt werden. Deshalb braucht die Stadt weniger belastetes Wasser.

Neue Verteilung der Fördermengen der Brunnen im Mannsgrab: Nicht alle Brunnen in der Wasserfassung Mannsgrab sind gleich stark mit Nitrat belastet. Mit Werten über 40 Milligramm haben die Brunnen 1 und 5 die höchsten Nitratwerte. Im Wasser aus dem Brunnen 2 sind die Werte niedriger. Derzeit fördern die beiden belasteten Brunnen 70 bis 75 Prozent der Trinkwassermenge, der weniger belastete Brunnen 2 rund 25 Prozent. In den Grenzen des Wasserrechts kann die Förderung des Brunnens 2 erhöht werden. Der Nitratwert des Wassers in den Haushalten liegt durch Beimischung zwischen 38 und 40 Milligramm.

Die anderen Brunnen der Stadtwerke: Teilweise praktiziert wird eine Erhöhung der Förderung der weiteren Brunnen der Stadtwerke in Moosheim, Braunenweiler und Bierstetten. Die meisten Brunnen weisen fallende Nitratwerte auf, allerdings bei vergleichsweise erhöhten Werten zwischen 30 und 40 Milligramm. In Bierstetten stieg der Nitratwert zuletzt wieder an. Ob dies mit der erhöhten Förderung zusammenhängt, ist nicht sicher.

Die Brunnen in Fulgenstadt: Der Brunnen in Fulgenstadt nimmt eine Sonderstellung ein. Das Regierungspräsidium hat einen Anschluss Bad Saulgaus an die Wasserfassung Fulgenstadt ins Gespräch gebracht. Inzwischen steht fest, dass die Wasserrechte für eine Entnahme im großen Stil nicht ausreichen. In Fulgenstadt gewinnt nämlich auch die Gemeinde Herbertingen ihr Trinkwasser. Die Brunnen der Gemeinde Herbertingen und der Stadt Bad Saulgau liegen direkt nebeneinander. Der Brunnen von Herbertingen weist höhere Nitratwerte als der Brunnen der Stadtwerke auf. Johannes Übelhör geht davon aus, dass der Herbertinger Brunnen „eine gewisse Abwehrfunktion“ für den Bad Saulgauer Brunnen wahrnimmt. Bei erhöhter Förderung gehen die Experten von einem Anstieg der Nitratwerte auch im Bad Saulgauer Brunnen aus. Hinzu kommt: Es gibt keine Verbindung zur Trinkwasserversorgung der Kernstadt. Eine solche zu bauen würde geschätzte vier Millionen Euro kosten. „Fulgenstadt ist keine Lösung“, sagt Johannes Übelhör.

Wasserfassung Wagenhausen der Wasserversorgung Hundsrücken: Hier gibt das Wasserrecht die zusätzliche Entnahme her. Praktisch möchten die Stadtwerke vom Zweckverband 200 000 Kubikmeter Wasser pro Jahr für die Beimischung über einen Zeitraum von zwei Jahren kaufen. Der Nitratwert zwischen 23 und 25 Milligramm liegt in einem vergleichsweise guten Bereich. „Das Gebiet ist Problemgebiet, kann aber aufgrund seiner Nitratwerte in ein Normalgebiet umgestuft werden“, erklärte Johannes Übelhör. Der Wasserverkauf an Bad Saulgau beschert dem Zweckverband erhöhte Einnahmen. Außerdem müssen umfangreiche Untersuchungen durchgeführt werden. Dabei wird die Auswirkung der zusätzlichen Förderung auf die Nitratbelastung beobachtet und dokumentiert. An den Kosten für diese Untersuchungen werden sich die Stadtwerke beteiligen. Gegenstand der Untersuchung ist auch der Einfluss der nahe gelegenen Kiesgrube Wagenhart. Sollte der Nitratwerte im Verlauf des Versuchs steigen, besteht die Gefahr, dass die Belieferung wieder gestoppt wird. Über den Hochbehälter Wilfertsweiler gibt es eine bestehende Verbindung zwischen der Wasserfassung Wagenhausen und demNetz der Stadtwerke.