Die Zeit der Abschiede naht

Der FV Altheim empfängt im letzten Spiel der zu Ende gehenden Saison in der Fußball-Landesliga, St. 4, am heutigen Samstag (15.30 Uhr) die TSG Balingen II. Während der FV Altheim trotz des 1:5 zuletzt in Kehlen mit 38 Punkten gesichert ist, kämpft die TSG Balingen II noch um den Klassenerhalt. Es ist anzunehmen, dass Balingen II, wie schon zuletzt gegen den FV Ravensburg II (0:2), zumindest mit Ergänzungsspielern aus dem Oberligakader antritt, um den Sturz in die Bezirksliga zu verhindern.

Zeit des Abschiednehmens in Altheim. Es ist zum einen das letzte Spiel für das scheidende Trainertrio um Zoran Golubovic, Wolfgang Heim und Oliver Wulf. Zum anderen werden auch mehrere Spieler verabschiedet. Jonathan Guth, Jochen Gulde und Stefan Münst wechseln zurück zu ihrem Stammverein SV Langenenslingen. Außerdem hängt Wendelin Spitzfaden die Fußballschuhe an den Nagel, da er seinen Lebensmittelpunkt aus beruflichen Gründen außerhalb Oberschwabens verlegt hat. „Natürlich ist das auch für mich ein Abschluss, den ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehe“, sagt Altheims scheidender Cheftrainer Zoran Golubovic, der in der neuen Saison von Rudi Soukup abgelöst wird (die SZ berichtete). „Aber trotz allen Wehmuts fühlt sich meine Entscheidung, hier nach fünf Jahren aufzuhören, noch immer richtig an“, sagt Golubovic. „Es passt, dass wir den Klassenerhalt in der Landesliga geschafft haben. Den hat sich die Mannschaft auch verdient, schließlich sind wir in fast der gesamten Saison unter den besten Zehn gewesen. Die Mannschaft hat insgesamt eine tolle Entwicklung genommen.“ Außerdem sei es richtig, dass den Umbruch, der bedingt auch durch die Abgänge, ein neuer Trainer einleite, der auch neue Impulse setze, so Golubovic. „Für mich waren das hier fünf tolle Jahre, natürlich bleibe ich dem Verein und den Spielern freundschaftlich verbunden und freue mich darauf, alle mal wiederzusehen, wenn ich mal zu einem Spiel komme. Ich denke, mein Nachfolger übernimmt ein gutes Grundgerüst mit Spielern wie Florian Geiselhart, Sebastian Gaupp, Timo Reck und den anderen. Johannes Reuter hat sich zu einem tollen Leistungsträger im Tor entwickelt. Ich glaube, auch die verbleibenden Spieler haben genug Potenzial.“

Fair den Wettbewerb beenden

Trotz allem wollen er, das Trainerteam und die Mannschaft einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern. Auch um für die Fans für das vergangene Wochenende zu versöhnen. „Wir hatten in der Saison Höhen und Tiefen, aber sicher viel mehr Höhen. In Kehlen, das war eine sehr schlechte Halbzeit, eine von vielleicht fünf in dieser Saison. So viele hatten wir ja nicht“, ruft sich Golubovic die Saison im Gesamten nochmals zurück ins Gedächtnis. „Im Großen und Ganzen war das eine gute Saison von uns.“

Der FV Altheim will das letzte Spiel gegen Balingen II keinesfalls abschenken, schon um fair gegenüber den mit Balingen im Wettbewerb um den Klassenerhalt stehenden Mannschaften zu handeln. „Und außerdem haben wir noch die Chance am Ende einen Platz unter den besten Zehn zu belegen, was wir vor der Saison als Ziel ausgegeben hatten. Es gibt also viele Gründe, auch ins letzte Spiel voll motiviert zu gehen. „Und woraus einer dann seine Motivation zieht, bleibt ihm selbst überlassen“, sagt Golubovic.

Fehlen wird zum einen der langzeitverletzte Daniel Bücheler, fehlen wird aber auch Martin Schrode, der gegen Weiler einen Schlag aufs Sprunggelenk erhalten hatte und der ihn auch gegen Kehlen handicapte. In die Mannschaft zurückkehren werden Jens Hahn und Fabian Springer.