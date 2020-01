Die Zeichen stehen auf Revanche

Der TSV Bad Saulgau empfängt zum ersten Heimspiel des Jahres, am Samstag, um 18 Uhr in der Kronriedhalle, die SG Lauterstein 2. Nach dem Sieg zum Auftakt der Rückrunde am vergangenen Wochenende gegen Herbrechtingen/Bolheim und drei Siegen in Folge wollen die Hausherren diesen Rückenwind nutzen und zu Hause einen weiteren Erfolg feiern.

An die SG Lauterstein hat der TSV Bad Saulgau in dieser Saison allerdings keine besonders guten Erinnerungen. In der Vorrunde verlor die Mannschaft von Coach Matthias Kempf in Donzdorf nach zeitweise desolater Leistung unerwartet mit 26:28, obwohl die Bad Saulgauer eine Woche zuvor Württembergliga-Absteiger SG Herbrechtingen mit einem hohen Sieg förmlich aus der Kronriedhalle gefegt hatten. Sowohl in der Abwehr als auch in der Offensive kam der TSV Bad Saulgau aber in Lauterstein nie richtig ins Spiel. Lauterstein bestimmte das Spiel und verpasste dem eigentlich favorisierten TSV Bad Saulgau einen Denkzettel. Der Gastgeber agierte damals auf allen Positionen stark und gewann verdient. Im Laufe der Saison konnte die Mannschaft des Trainerduos Johannes Rieger und Sebastian Könninger jedoch nicht immer überzeugen und steht zurzeit mit 11:17 Punkten auf Tabellenplatz zehn. In den vergangenen beiden Spielen steigerte sich die Mannschaft jedoch, schlug den Tabellensechsten Bettringen zu Hause und verlangte den Biberachern vergangene Woche alles ab, auch wenn Lauterstein knapp unterlag.

Hillenbrand ermahnt Mannschaft

Der TSV Bad Saulgau kann am Samstag auf eine fast voll besetzte Bank verweisen. Bis auf den verhinderten Allrounder Patrick Engler werden voraussichtlich alle Spieler auflaufen können. Bad Saulgau sinnt auf Revanche und möchte die herbe Niederlage des Hinspiels wieder wettmachen. „Wir haben in Lauterstein unsere bislang schlechteste Saisonleistung abgeliefert. Wir sind gar nie ins Spiel gekommen, obwohl wir fast das ganze Team dabei hatten. Doch das ist vorbei. Wir sind ganz gut drauf und möchten diesmal zwei Punkte einfahren“, sagt Coach Matthias Kempf. Auch dem sportlichen Leiter Krischan Hillenbrand liegt viel an einem Erfolg des TSV: „Am Samstag ist die Mission klar definiert: Wiedergutmachung, das heißt zwei Punkte. Ein zweites Mal wird unsere Mannschaft die SG Lauterstein nicht unterschätzen“, sagt der Sportchef und fordert eine starke Leistung von seiner Mannschaft.

Und auch dem Abteilungschef Matthias Knoll steckt die Niederlage des Hinspiels noch in den Knochen. „Wir dürfen Lauterstein nicht unterschätzen. Gerade im Spielaufbau dürfen wir uns keine unnötigen Ballverluste leisten. Auch im Überzahlspiel müssen wir geduldig die Lücken suchen und die Angriffe nicht überhastet abschließen. Mit einem Sieg können wir Revanche nehmen und unseren einzigartigen Fans zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Wenn Disziplin und Einstellung stimmen, gewinnen wir das Spiel“, glaubt Knoll.

Obwohl die SG Lauterstein auf allen Positionen stark aufgestellt ist, ragen einige Spieler heraus. Vor allem nach dem Blick auf die Torschützenliste: Maximilian Edelmann ist meist der spielbestimmende Akteur und zurzeit in Topform. Zwischen acht und zehn Treffer pro Spiel sind für ihn keine Seltenheit. Seine Mitspieler Jakob Grupp und Patrick Kümmel sind ebenso Torgaranten für die Gäste, die sich vor allem durch ihre unbequeme Spielweise auszeichnen.