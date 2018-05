Die Zebras schnuppern an der Bezirksliga

Eine enttäuschende Vorstellung hat der FC Ostrach am Montagabend im Nachholspiel des 15. Spieltags der Fußball-Landesliga abgeliefert. Gegen den bis dato Tabellenletzten TSV Eschach unterlagen die Zebras mit 0:3 (0:1) und brachten sich selbst dadurch in arge Abstiegsnöte. Nur kurz konnten die Ostracher an der Leistung des Friedrichshafen-Spiels anknüpfen, danach war Vieles, was die FCO-Kicker boten, biederste Fußballmagerkost.

Beide Mannschaften begannen sehr verhalten und es dauerte lange, ehe sich Nennenswertens ereignete. In der Anfangsphase versuchten beide Mannschaften mit Distanzschüssen zum Erfolg zu kommen. Es war die Heimelf, die die erste richtige Torchance herausspielte. Nach einem Eckball von Simon Kober köpfte Eugen Michel knapp am Tor vorbei (18.). Damit begann die beste Phase der Schwarz-Weißen. Innerhalb von sechs Minuten verpassten es Lukas Maier, Michael Eisele und Christian Luib ihr Team in Führung zu bringen. Doch entweder ging der Ball knapp vorbei oder wie im Fall des Schusses von Christian Luib verhinderte Eschachs Torhüter Patrick Rebstock mit einer Glanztat den Rückstand seiner Elf. Die Gäste kamen in der 25. Minute erstmals gefährlich vor das Tor von Ostrachs Schlussmann Thomas Löffler. Florian Locher passte von außen auf Tobias Weiß, der den Ball knapp über das Tor schoss. Ein Wecksignal für den Tabellenletzten, der nun immer gefährlicher wurde, auch weil die Zebras zu weit von ihren Gegenspieler entfernt standen und nicht konsequent störten. Nach der kurzen Drangphase der Heimelf verflachte die Partie. Die Elf von Timo Reutter fand keine Mittel, um denn Gegner weiter unter Druck zu setzen. In der 42. Minute fiel die Führung für Eschach. Nachdem sich die FCO-Verteidigung überrumpeln ließ passte Tobias Weiss auf Florian Locher, der den Ball aus fünf Metern Entfernung ins Tor schob.

Der Rettungsversuch von Ostrachs Kapitän Johannes Irmler kam zu spät. Nur zwei Minuten später verhinderte Thomas Löffler mit einer Glanzparade das 0:2. Er lenkte den Kopfball von Michael Fässler über die Querlatte (45.). Mit dem Halbzeitpfiff fiel dann fast der Ausgleich. Christian Luib flankte auf Eugen Michel, doch dessen Kopfball ging direkt in die Arme von Rebstock.

Nach dem Seitenwechsel hofften die vielen FCO-Fans auf eine Steigerung ihrer Mannschaft. Doch diese blieb aus. Die Zebras schafften es nicht, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Zu harmlos waren die Bemühungen. In der 67. Minute dann doch fast der Ausgleich: Michael Eisele konnte sich auf der rechten Seite durchsetzen, scheiterte aber erneut an Patrick Rebstock.

Maier vergibt gute Chance

Im Gegenzug fiel die Vorentscheidung. Wiederum sah die FCO-Abwehr schlecht aus, als Michael Fässler seinen Nebenspieler Tim Kibler freispielte. Dieser schoss anschließend unbedrängt ein (68.). Um ein Haar hätte Lukas Maier das Spiel nochmals spannend gemacht. Nachdem ihn Eugen Michel per Kopf bedient hatte kam er allerdings zu weit in Rücklage und konnte keinen Druck auf den Ball ausüben. So verpuffte diese Chance (70.). Besser machten es die Gäste. Ein langer Ball auf Tobias Weiß brachte die Entscheidung: Thomas Löffler im FCO-Tor spielte gut mit und wollte den Ball aus seinem Tor herauskommend wegköpfen.

Doch der Ball landete an der Brust von Weiß. Von dort aus rollte er in Richtung Tor. Tobias Weiß lief hinterher und schob das Spielgerät ins leere Gehäuse. Die Entscheidung (72.) Danach versuchte die Heimmannschaft nochmals alles, um das Ergebnis freundlicher zu gestalten, doch es blieb bei der herben 0:3-Pleite aus Ostracher Sicht.