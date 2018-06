Die wachsende Jugendgruppe beeindruckt Grußredner

Zahlreiche Vereinsmitglieder und –freunde sind am Freitagabend zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Berittenen Fanfarenzugs in den Gasthof Schwarzer Adler gekommen.

Stefan Buck, seit 2007 erster Vorsitzender des 45 Jahre alten Traditionsvereins, erinnerte zunächst an stolze 54 Ausrück-Termine in den vergangenen zwei Jahren. Darunter die Teilnahme am Ritterturnier in Horb, am großen Festumzug in Ludwigsburg, am Reitturnier in Donaueschingen, mehrere Auftritte bei der Hengstparade in Marbach und zahlreiche Geburtstage und andere Anlässe. „Es freut mich besonders, dass wir unseren Ehrendirigenten Josef Fürst revitalisieren konnten“, fuhr Stefan Buck fort.

Die besonders fleißigen Musikproben-Teilnehmer Conny Lang, Andreas Irmler, Edgar Lutz, Ferdinand Lutz und Peter Lang durften sich anschließend nicht nur über lobende Worte, sondern auch über einen Essensgutschein freuen. Eine „vorbildliche Kassenführung“ wurde dem Finanzchef Andreas Irmler von den Kassenprüfern Heike Neher und Thomas Reuter bescheinigt. Die Entlastung übernahm Martin Mink, der diese Aufgabe mit einem kleinen Grußwort verband. „Es ist enorm, was ihr leistet“, lobte der Ehrenvorsitzende das Engagement des Vereins, auch mit Blick auf die wachsende Jugendgruppe.

Richard Striegel hat sich im Vorfeld im städtischen Archiv ausgiebig über die Vereinsgeschichte informiert und hatte überraschend ein Geburtstagsgeschenk im Gepäck. Der Berittene Fanfarenzug ist ein Aushängeschild für unsere Stadt“, so der Erste Beigeordnete, „dieses kulturelle Erbe muss unbedingt in die nächste Generation weitergetragen werden“.

Auch German Schreibeis als Vertreter des Bürgerausschusses und Jürgen Schartmann vom Soldaten- und Bauerntross überbrachten Glückwünsche und zollten dem Verein mit seinen aktuell 26 aktiven Mitgliedern große Anerkennung.

„Leider schreckt der hohe Zeitaufwand für die Proben doch viele ab“, sagte Stefan Buck im Anschluss an die Versammlung, „doch wer durch hält, merkt schnell, wie viel Spaß das gemeinsame Musizieren vor allem auch bei den Auftritten macht“. Gerade die Mischung aus Alt und Jung und verschiedensten beruflichen Orientierungen mache das Vereinsleben interessant. „Alle Interessierten, egal welches Alter, ob Reiter oder nicht, männlich oder weiblich, sind eingeladen, bei den Proben hinein zu schnuppern“, so der erste Vorsitzende, bei dem auch weitere Informationen eingeholt werden können (Tel. 07585/935-888).