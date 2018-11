Die verletzte Persönlichkeit eines Sexsymbols

Livemusik, Songs aus Monroe-Filmen und jede Menge Informationen rund um das Leben und den Tod von Marilyn Monroe: Das Musiktheater Marilyn hat am Samstagabend in der Stadthalle in Bad Saulgau vor allem die verletzte Persönlichkeit hinter der berühmten Schauspielerin gezeigt, die zum Sexsymbol der 50er- und 60er-Jahre wurde. Und es stellte Fragen zu den mysteriösen Umständen ihres frühen Todes. Statt viel Unterhaltung à la Hollywood gab es eine Lehrstunde über einen Star, der im Spannungsfeld zwischen hohen Erwartungen, eigenen Möglichkeiten und Wünschen nach einem intakten Zuhause zu leiden hatte.

Erste Hinweise, dass Marilyn Monroe vielschichtiger war als ihre Rollen in Filmklassikern wie „Niagara“ und vor allem „Manche mögen’s heiß“ vermuten lassen, gibt der Pianist in Textbeiträgen. Der „platingoldene Engel“, die blonde Schönheit hat schon als 14-Jährige Gedichte geschrieben, ihre Gefühle über einen warmen Sonntag ausgedrückt, und dabei poetisches Talent bewiesen. Hinter totaler Arroganz habe sich ein unglaubliches Minderwertigkeitsgefühl versteckt, ein Quell an Charme begegnet einer unglaublichen Langweilerin. Mit Sirenen und der Nachricht von ihrem Tod beginnt diese Theateraufführung – und mit den Ungereimtheiten der Ursache ihres Todes endet sie.

Mit acht Jahren nach Hollywood

Am Anfang steht das Sexsymbol: Die Schauspielerin und Sängerin Tanja Maria Froidl tanzt im superkurzen Röckchen mit dem Rücken zum Publikum, mit Po und Händen bringt sie das Element der Erotik zum Ausdruck. Dabei scheint die Regie mit Hilfe von schlanken Beinen und Miniröckchen die Erotik der 50er- und 60er-Jahre in die heutige Zeit transponieren zu wollen. In einer Schlüsselszene zu Beginn formuliert die Monroe vor dem Spiegel ihren Anspruch, perfekt sein zu wollen, ist aber auch verzweifelt, nur der Abklatsch ihres Wunschbildes zu sein.

In Dialogen mit einem Fotografen, einem langjährigen Freund und Begleiter, in Monologen und Filmsequenzen verdichtet sich im ersten Teil dieses Bild. Als Achtjährige kommt Monroe erstmals nach Hollywood. Sie ist fasziniert, der Einstieg ins Filmbusiness wird zu einem Traum. In Filmsequenzen auf einer Leinwand auf der Bühne formulierte Warnungen vor der „Geldmaschine“ Hollywood schlägt sie offenbar in den Wind. Die Halbwaise, die lange Zeit in einer Pflegefamilie aufwuchs, wird Hollywood-Star. Doch sie tut sich offenbar schwer. Manche Szene in „Manche mögen’s heiß“ musste 62 Mal wiederholt werden, klagt ein Regisseur im Filmausschnitt. Sie kann sich Texte schlecht merken. Auf der Bühne klebt sie ihren Songtext auf ein Kissen, sie bekommt textliche Hilfe vom Pianisten oder liest Texte aus dem Inneren ihres ausgezogenen Schuhs.

Der zweite Teil legt im Austausch mit ihrem Psychotherapeuten den Fokus auf das Innere des Stars: Ihre Kindheit als Halbwaise zwischen Pflegefamilie, Mutter und einer guten Tante, ihre zahlreichen Beziehungen und ihr unerfülltes Sexualleben. Monroe sucht in jeder ihrer Beziehungen den starken Vater, den sie nie hatte. Ihre Beziehung zum italienischstämmigen Baseballstar Joe DiMaggio, der eine traditionelle Ehe führen wollte, endete aber in Misshandlungen, die mit dem Dramatiker Arthur Miller in Geringschätzung, Missachtung und Lieblosigkeit. Zum berühmten Auftritt anlässlich des 45. Geburtstags von Präsident John F. Kennedy im Madison Square Garden mit ihrem wohl anzüglich gehauchten „Happy Birthday Mister President“ stellt Tanja Maria Froidl im blauen Abendkleid dar. Der Auftritt kompromittierte Kennedy. Ihm wurde ein Verhältnis zu der Filmschönheit nachgesagt.

Erotische Ausstrahlung

Auf die Szene des Auftritts folgen die Fragen zu ihrem mysteriösen Tod in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1962. Marilyn Monroe stirbt in ihrem Haus in Los Angeles. Die offizielle Todesursache Selbstmord scheint zumindest schlampig begründet zu sein. Weder wurden Reste von Medikamenten gefunden, noch wurden Rückstände von Tabletten in ihrem Magen gefunden. Über ein Klistier müssen ihr Medikamente über den Darm verabreicht worden sein. Tanja Maria Froidl, die 2016 bereits als Zarah Leander im Theater in Bad Saulgau zu Gast war, überzeugte sowohl als Sängerin wie auch als Schauspielerin in der Rolle eines Stars mit all seinen Abgründen, einmal lasziv mit erotischer Ausstrahlung, ein anderes Mal als nachdenklich und zweifelndes Mädchen.

Mit „I wonna be loved by you“ war auch ein Filmhit neben weiteren nicht ganz so bekannten zu hören. Das Stück lieferte jede Menge Informationen zu einer schillernden Filmlegende. Es legte den Schwerpunkt eher auf die Marilyn Monroe hinter den Kulissen des Filmglitzers. Nicht erfüllt wurden deshalb womöglich manche Erwartungen an eine Unterhaltungshow à la Hollywood. Der freundliche, aber kurze Applaus zeigte, dass vielleicht nicht alle diese Erwartungen erfüllt waren.