Die „Universität der kleinen Leute“ feiert

Das 50-jährige Bestehen der Volkshochschule Oberschwaben ist am Freitagabend im Stadtforum Bad Saulgau gefeiert worden. Vor etwa 150 geladenen Gästen und interessierter Öffentlichkeit wurde der runde Geburtstag mit Festrede, aufschlussreicher Bildpräsentation und buntem Showprogramm gewürdigt.

Hervorgegangen aus der Volkshochschule (VHS) Bad Schussenried, vereinte der 1969 gegründete Zweckverband zunächst vier Gemeinden unter seinem Dach: Bad Schussenried, Aulendorf, Bad Buchau und Altshausen. Den Namen "Volkshochschule Oberschwaben" bekam er, nachdem ihm 2013 auch Bad Saulgau beigetreten war.

Vorsitzender ist Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth, der in seiner Festrede die wechselvolle Geschichte des Verbands in Erinnerung rief. Für Erheiterung sorgte er, als er das Jubiläum mit der goldenen Hochzeit eines Ehepaares verglich: An Scheidung habe sie zwar nie gedacht, sagt die Ehefrau, doch hätte sie den Gatten bisweilen gern umgebracht. Die Bereitschaft, unterschiedliche Ansichten offen anzusprechen, miteinander statt übereinander zu reden und sich gemeinsam auch unangenehmen Aufgaben zu stellen, sei von elementarer Bedeutung in Ehe wie Zweckverband. Lebendige Zusammenarbeit statt Friede, Freude, Eierkuchen. „Heute ist die Volkshochschule Oberschwaben der größte Bildungsanbieter in der Region“, betonte Burth mit Stolz.

Es folgte eine kurzweilige Präsentation, in die unter anderem frühere Angebote der Volkshochschulen Eingang fanden. Vom Rhetorikkurs über Käseherstellung bis zu Pannenhilfe für Frauen bot sich ein buntes Panoptikum, das immer auch dem jeweiligen Zeitgeist geschuldet war. Das ist heute nicht anders, führte Barbara Holly, die neue Leiterin der VHS Oberschwaben, an anderer Stelle aus: Themen wie Umwelt, Natur und Nachhaltigkeit würden zurzeit verstärkt nachgefragt.

Moderator Michael Mader, seines Zeichens freier Journalist, führte im Anschluss mit den Bürgermeistern der fünf kooperierenden Kommunen ein erhellendes Interview. Die „Universität der kleinen Leute“ sei keine Pflichtaufgabe, aber dennoch von größter Wichtigkeit, erklärten sie. Die Gemeinderäte zu überzeugen sei zuweilen allerdings schwierig. Ohne Mittel aus den kommunalen Haushalten jedoch könne die VHS ihre Arbeit nicht leisten. Ob er selbst schon einmal einen Kurs belegt habe, wurde Patrick Bauser gefragt. Altshausens Bürgermeister verneinte, doch Frau und Kinder hätten dies schon getan. Was denn die VHS anbieten müsse, damit auch Männer jüngeren und mittleren Alters Interesse zeigten? „Vielleicht einen Bierbraukurs“, schlug Bauser vor.

Showeinlagen lockern auf

Zur Auflockerung der Veranstaltung trugen diverse Showeinlagen bei. Michaela und Thomas Berg, die an der VHS Tango Argentino unterrichten, lieferten mit ihren Kursteilnehmern eine hinreißende Darbietung getanzter Sinnlichkeit. Tango zu tanzen gelingt unabhängig vom Alter: Zwei der Männer haben die 70 schon überschritten.

Drei verschiedene Line-Dance-Gruppen praktizierten auf der Bühne den modernen Gruppentanz aus Amerika, bei dem die Tänzer in Reihen vor- und nebeneinander tanzen. Der gelungene Auftritt der Line Dance AG des Störck-Gymnasiums war besonders bemerkenswert, weil die AG mit elf- bis 14-jährigen Schülern erst seit vier Wochen besteht. Geleitet wird sie – wie auch die Ostracher Line Dancer – von Rosi Klockner. Zu Wort kam auch Otto Minsch, ehemaliger Bad Schussenrieder Gemeinde- und Kreisrat und Hobbyhistoriker, der sich für die stärkere Einbeziehung älterer Menschen aussprach und die VHS als vierte Säule im Bildungssystem (neben Schule, beruflicher Bildung und Studium) ansieht.

Geocaching für die Jugend

Die Jugend im Blick hatte hingegen Daniel Zeller, Erlebnis- und Umweltpädagoge aus Otterswang. Mit Floßbau, Bogenschießen, Geocaching – um nur einiges zu nennen – sei es ein Leichtes, die Kinder und Jugendlichen vom Handy wegzulocken. In freier Natur etwas Handwerkliches zu tun, stoße seiner Erfahrung nach auf Begeisterung.

In einem abschließenden Gespräch mit Barbara Holly, seit sechs Wochen neue VHS-Leiterin, hob diese nochmals hervor, dass die angebotenen Kurse nicht nur der Bildung dienten, sondern auch der Vereinzelung entgegenwirken sollen. Digitalisierung vereinfache viele Arbeitsabläufe ungemein, sei bei der Aneignung der Kursinhalte jedoch nicht erwünscht. Der Trend gehe hin zu ungewöhnlichen Veranstaltungen an ungewöhnlichen Orten zu ungewöhnlichen Zeiten.

Für den erkrankten Cajon-Dozenten Andreas Herkommer sprang äußerst kurzfristig die Bad Saulgauer Dudelsackformation 1st Revolution Pipes & Drums ein. Seit März bieten auch sie einen VHS-Kurs an. Die Festveranstaltung endete mit einem Auge und Gaumen gleichermaßen ansprechenden Büffett, bei dem sich die Gäste noch lange angeregt unterhielten.