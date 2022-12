Die Tipps zum Wochenende für den Kreis Sigmaringen

Weihnachtsmärkte gibt's auch an diesem Wochenende wieder, an Ende des Artikel gibt's eine Übersicht. Aber auch abseits der Markt- und Rathausplätze finden Veranstaltungen statt. Lachen, tanzen, nachdenken? Alles in den nächsten Tagen im Kreis möglich. Als kleine Entscheidungshilfe hat die Redaktion den Veranstaltungskalender unter die Lupe genommen.

300 Liter Feuerzangenbowle in Bad Saulgau

Wann: Samstag, 10. Dezember, ab 18 Uhr

Wo: Marktplatz, Bad Saulgau

Eintritt: -

Für die Adventszeit hat sich der Gewerbeverein Unser Bad Saulgau (UBS) eine in der Region einzigartige Veranstaltung einfallen lassen: eine riesige Feuerzangenbowle. Aus einem großen Kessel schöpfen die Mitglieder des UBS den Besuchern die Feuerzangenbowle mit Rum und Rotwein in die Tassen. Passend und zeitgleich dazu wird der gleichnamige Filmklassiker mit Heinz Rühmann gezeigt.

"Ökozid" in der Stadthalle Sigmaringen

Wann: Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr

Wo: Stadthalle, Sigmaringen

Eintritt: 20 bis 25 Euro, Schüler und Studierende 10 Euro, bis 15 Jahre Eintritt frei, Karten bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen erhältlich (07571/52296) oder ONLINE.

Das Landestheater Tübingen gastiert mit dem Stück "Ökozid" in Sigmaringen.

Zum Inhalt: Der Klimawandel ist nicht mehr zu leugnen. Dürreperioden und Sturmfluten haben ganze Landstriche unbewohnbar gemacht. Die deutsche Regierung wird von Vertreter*innen diverser Umweltorganisationen und Schwellenländer wegen ihres zögerlichen ökologischen Handelns in den vergangenen Jahrzehnten auf Schadensersatz verklagt. Da der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag aufgrund des steigenden Meeresspiegels evakuiert werden musste, findet die Verhandlung in Berlin statt. Höhepunkt der Verhandlung: die Vorladung der Ex-Kanzlerin Angela Merkel.

Die entscheidende Frage lautet: Trägt Deutschland eine aktive Schuld am Tatbestand Ökozid, an der bewusst in Kauf genommenen Zerstörung und Ausbeutung der Natur?

Das Stück entstand – wie schon der gleichnamige aufsehenerregende Film – auf Basis von Originaldokumenten und wissenschaftlichen Studien.

X-Mas Party in Illmensee

Wann: Samstag, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)

Wo: Drei-Seen-Halle, Illmensee

Eintritt: 7 Euro (Eintritt erst ab 16 Jahren)

Nach zwei Jahren Abstinenz findet in der Illmenseer Drei-Seen-Halle wieder eine X-Mas Party statt. Die Veranstalter versprechen ein "geiles Fest mit einer großen Bar, vielen X-Mas Specials und mehr."

Kabarett in der Alten Kirche

Wann: Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr

Wo: Alte Kirche, Rulfingen

Eintritt: Karten kosten an der Abendkasse 15 Euro, ermäßigt 13 Euro

Mit ihrem aktuellen Programm "Wenn Schubladen denken könnten" tourt Kabarettistin Eva Eiselt durchs Land und macht jetzt auch Halt in der Alten Kirche.

Auf ihrer Homepage heißt es zum neuen Programm (ausgezeichnet mit der St. Ingberter Pfanne): Das Leben ist eine riesengroße Schrankwand und seien wir ehrlich: Wer in Schubladen denkt, hat schnell ein Brett vor dem Kopf. Und wieso auch nicht? Wenn alle immer und überall auf ihre Smartphones starren, ist Holz zumindest haptisch eine Erweiterung des Horizonts. Eva Eiselt findet: Es ist Zeit für den Tag der offenen Schublade und krempelt unseren handelsüblichen Laden einfach mal auf links. Ausmisten, Durchlüften und die Dinge des Lebens in die Freiheit entlassen.

Klingende Bergweihnacht in Bad Saulgau

Wann: Sonntag, 11. Dezember, 18 Uhr

Wo: Stadtforum, Bad Saulgau

Eintritt: ab 32,90 Euro, Karten gibt's HIER.

Alle Jahre wieder lädt die Klingende Bergweihnacht die großen Stars der Schlager- und Volksmusikszene zum musikalischen Stelldichein. Dieses Jahr sind mit dabei: Patrick Lindner, Rosana Rocci, Mara Kayser, die Geschwister Niederbacher, die Trenkwalder sowie Nadin Meypo.

Weihnachtsmärkte im ganzen Kreis

Wann: -

Wo: Kreis Sigmaringen

Eintritt: kostenlos

Bald ist schon ja wieder Heiligabend (ja, wirklich!), die Weihnachtsmärkte legen aber wie immer schon im Vorfeld los. In der folgenden Grafik gibt's einen Überblick über die Angebote in der ganzen Region.