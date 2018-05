Die Sulgemer Löchligugger feiern ihren 15. Geburtstag

An der diejährigen Fasnet gibt es einen besonderen Geburtstag zu feiern. Vor 15 Jahren haben die Sulgemer Löchligugger gegründet und sich zu einer ersten Probe getroffen.

Im Dezember 2002 beschlossen Alfred und Mechthilde Härle in Bad Saulgau eine Guggenmusik zu gründen, um die heimische Fasnet zu bereichern. Sie waren von dem Sound und den Kostümen der Schweizer Guggenmusiken derart fasziniert, dass sie von diesem Gedanken nicht mehr lassen konnten. Nachdem sich der „Guggenvirus“ auch auf den inzwischen verstorbenen Walter Pfaus, Carmen Sauter, Thomas Ehninger und Marcel Härle übertragen hatte, traf man sich am 20. Januar 2003 zur Gründung einer Guggenmusik in der damaligen Gaststätte „Hasen“ in Bad Saulgau. Dem neu en Verein gab man den Namen „Sulgemer Löchligugger“.

Löchliugger – Baustellengugger

Hintergrund dieser Namensgebung war, dass man auf humoristische Art an die zahlreichen Baustellen in Bad Saulgau sowie an jene Zeitgenossen erinnern wollte, die sich dort tagtäglich trafen, um ihre Meinung über den Bauforschritt kund zu tun. Die erste Probe der Sulgemer Löchligugger fand am 8. März 2003 im Vereinsheim der „Original Sulgemer Crown Swamp Pipers“ statt. Jeder der Anwesenden brachte irgendein Instrument mit. Die wenigsten konnten darauf spielen. Auch das Notenlesen bereitete erhebliche Probleme. Die anfängliche Euphorie verflog ziemlich schnell. Dank der Unterstützung der Guggenmusik „Gugga-Gassa-Fetz-Band“ aus Bad Waldsee ging es in der Folgezeit langsam und stetig bergauf. Nach einem Jahr harter Probenarbeit konnten sie am 5. Januar 2005 ihre Premiere anlässlich der Dreikönigssitzung der Dorauszunft im Stadtforum in Bad Saulgau feiern. Die Gäste waren begeistert.

15 Jahre sind seit der Vereinsgründung vergangen – eine lange Zeit. Das stetige Arbeiten, das Verfolgen der Idee und die tolle Gemeinschaft der Vereinsmitglieder untereinander brachten in den vergangenen Jahren den gewünschten Erfolg.

Die Engagements der heute 36 aktiven Musiker unter dem Präsidenten Tobias Maier und dem musikalischen Leiter Johannes Schuhmacher reichen vom Bodenseeraum über Oberschwaben bis in den Stuttgarter Raum. Oft wurde der Name der Stadt Bad Saulgau durch die Sulgemer Löchligugger sehr positiv in den rheinischen Karneval nach Roisdorf bei Köln getragen und bekannt gemacht.

Das Markenzeichen der Löchligugger: Ihr Anspruch des mehrstimmigen Musizierens und dieser Vorgabe treu zu bleiben. Unter dem Motto „König der Löwen“ - dem sechsten Thema seit ihrer Gründung – feiern die Sulgemer Löchligugger in diesen Tagen Ihren 15. Geburtstag. Für die Zukunft wünschen sich die Sulgemer Löchligugger noch mehr Guggenmusikverrückte Saulgauer und die Rückkehr des alten Saulgauer Autokennzeichens SLG, den Initialien Ihres Vereines. Ein Spruch der sich all die vergangenen Jahre bis heute bei Ihnen gehalten hat lautet: „Emmer gugga was goht“.