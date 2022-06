Die Sommerferien in Bad Saulgau können kommen

Der erste offizielle Anmeldetag für den Sommerferienspaß 2022 findet am Sonntag, 26. Juni, von 9 bis 12 Uhr im Jugendhaus „Underground“ statt. Das Anmeldeverfahren wird wie üblich vom Team des Kinder- und Jugendbüros unterstützt.

Nach den Pfingstferien liegen die Sommerferienspaß-Broschüren in den bekannten Anlaufstellen wie dem Kinder- und Jugendbüro, dem Rathaus, den Banken und vielen weiteren Geschäften zur Abholung bereit. Wer sich vorab schon einen Überblick über die diesjährigen Angebote verschaffen möchte, kann die Online-Version auf der Homepage der Stadt Bad Saulgau unter dem Link https://www.bad-saulgau.de/de/schule-bildung-kinderbetreuung/weitere-betreuungsangebote/sommerferienspass/index.php abrufen.

Pro Kind sind zunächst wie jedes Jahr vier Anmeldungen möglich. Dabei gilt es zu beachten, dass man nur seine eigenen Kinder plus zwei Kinder einer weiteren Familie anmelden darf. Bei der Anmeldung muss ein zusätzliches Formular bezüglich der Datenschutzverordnung sowie eine Einwilligung von Foto- und Filmaufnahmen unterzeichnet werden. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass eine volljährige Person die Anmeldungen übernimmt. Neben den Eltern sind aber auch die Kinder und Jugendlichen beim ersten wie auch beim zweiten Anmeldetag am Montag, 27. Juni, von 16 bis 18 Uhr willkommen. Bei Rückfragen zum Sommerferienspaß stehen die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros unter der Telefonnummer 07581 / 27 583 oder via E-Mail kijubu.bad-saulgau@haus-nazareth-sig.de zur Verfügung.