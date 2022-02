„Die sieht aus wie meine Mama, wenn sie sauer ist!“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vorsichtig sieht man sich um. Der Raum ist hoch, an den Wänden hängen Plakate mit Bildern. An den Seitenwänden stehen verglaste Schaukästen mit gruseligen Masken. Doch natürlich will man sich die Angst nicht anmerken lassen, schließlich ist man Vorschüler! Wird einem nicht immer gesagt, man solle sich auch wie ein solcher verhalten?

Mit großen Augen gehen die Kinder von Schaukasten zu Schaukasten, lassen sich von einer kundigen Führerin erklären, was die einzelnen Masken bedeuten. Wo kommen sie her? Was will man mit ihnen zeigen? Bad Saulgau ist eine Stadt mit großer Narrentradition, doch was auf den ersten Blick fröhlich und nett klingt, hat einige ernste Hintergründe, wie die Kinder erfahren. Von der Pest und dem allgegenwärtigen Hunger nach dem Krieg wird berichtet. Die Kinder runzeln die Stirn. Damals gab es nicht einfach so eine Wurst, wie sie auf der Maske des „Dorausschreiers“ zu sehen ist? Wie komisch! Und der Büttel muss die Narren zur Ordnung rufen wie ein Polizist, wenn sie zu viel Unsinn machen? Fast wie die ErzieherInnen bei uns im Kindergarten! Zum Schluss gibt es dann auch noch Süßigkeiten und Popcorn wie beim „Dorausschreien“. Ein rundum gelungener Ausflug.