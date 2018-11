Die SGM Alb/Lauchert lässt nichts anbrennen

Der 13. Spieltag in der Kreisliga A 2 steht im Zeichen von Premieren: Der SV Bolstern holte seinen ersten Dreier ausgerechnet im Derby in Bad Saulgau und der SV Hoßkirch siegte auswärts, in Hausen. Außerdem: An der Tabellenspitze ließ der SV Langenenslingen in Fulgenstadt nichts anbrennen. Türk Gücü war in Engelswies chancenlos. In Bronnen sahen die Zuschauer neun Tore, beim 6:3 gegen Türkiyemspor Saulgau.

FV Bad Saulgau – SV Bolstern 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 Jan Kessler (4.), 0:2 Heitele (28.), 0:3 Axel-Bo Durach (66./FE), 1:3 Luca Straub (87.). - Gelb-Rot: Heitele(90. +2/SVB; auf der Auswechselbank). - Z.: 180. - Normalerweise weilt Abteilungsleiter Jürgen Hermann nach einem Spiel noch einige Zeit auf dem Sportgelände. Nach der verdienten Heimniederlage zog er es vor vor, seinen Frust zu Hause abklingen zu lassen. „Zu keiner Phase konnte ich einen Siegeswillen unserer Mannschaft erkennen. Bolstern machte deutlich, die Niederlagenserie beenden zu wollen. Der beste Mann auf dem Platz war Schiri Ken Fauser aus Reutlingen.“ Den Frust erhöhte, dass ein Ex-FVS-Spieler mit einer Einzelaktion die Führung erzielte, Riedesser vergab den möglichen Ausgleich (18.). Dann jagte Heitele einen Freistoß aus 30 Metern in den Winkel - 0:2 (28.). In Halbzeit zwei erhöhte Durach durch einen an ihm verschuldeten Foulelfmeter (66.). Der agile Straub verkürzte (87.).

SG TSV Scheer/SV Ennetach – SGM Alb-Lauchert 1:3 (0:1). - Tore: 0:1 Genkinger (10.), 0:2, 0:3 Alexander Sauter (52./82.), 1:3 Christian Lehr (86./FE). - Z.: 120. - Vier Minuten vor dem Ende zeigte der gute Schiri Otmar Schuhwerk (Sulmetingen) zurecht auf den Punkt. Christian Lehr verwandelte sicher zur Ergebniskosmetik. Die Gäste aus Gammertingen und Kettenacker hätten lieber zu null gespielt, waren deutlich stärker und hatten in Alexander Sauter und Timo Genkinger zwei Unruheherde in ihren Reihen. Nicht von ungefähr erzielten die beiden die Tore. Nach ausgeglichenem Beginn sorgte Genkinger für den ersten Höhepunkt - 0:1 (10.). Scheer/Ennetach zeigte sich kaum beindruckt und spielte gefällig. ohne aber das Alb-Tor in Gefahr zu bringen. Nach der Pause erhöhte der Gast, nutzte seine aber nun folgende Überlegenheit nicht, um die Partie zu entscheiden - bis zur 82. Minute. Zudem zeigte die Gästeabwehr eine starke Leistung.

FV Fulgenstadt – SV Langenenslingen 1:7 (1:3). - Tore: 0:1 Jochen Gulde (5.), 0:2 Thomas Baur (13.), 1:2 David Luib (20./FE), 1:3 Münst (42.), 1:4 Jochen Gulde (47.), 1:5, 1:6 Münst (60./66.), 1:7 Jochen Gulde (82.). - Z.:120. - Frühzeitig zeichnete sich der Sieg des Tabellenführers ab. Die ersten 20 Minuten gehörten den Gästen, ehe der Gastgeber mit einem berechtigten Elfmeter auch mal durfte. In dieser Phase neutralisierten sich beide, Fulgenstadt war vor allem durch ruhende Bälle gefährlich. Kurz vor der Pause gab es den ersten Auftritt von Stefan Münst - 1:3 (42.). Auch nach der Pause war Langenenslingen hellwach und der andere Ex-Altheimer, Jochen Gulde erhöhte auf 4:1 (47.). Fulgenstadt lief die Gegner hoch an, der Gast nutzte das zu schnellen, direkten Kombinationen durchs Mittelfeld. Münst (2) und Gulde machten alles klar. - R.: 0:4

FC Krauchenwies/SV Hausen II – SV Hoßkirch 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Brauchle (61.). - Gelb-Rot: Müller(70./SVH; wdh. Foulspiel). - Z.: 60. - Hoßkirch holt den ersten Dreier, ausgerechnet bei einem Mitabstiegskandidaten - und dann auch noch in Unterzahl. SVH-Abteilungsleiter Marcel Stier sah einen „hochverdienten“ Sieg, auch weil die Hausherren nur eine dicke Möglichkeit kurz vor der Pause hatten. Es war kein schönes Spiel, es blieb aber spannend, am Ende musste der FCK/H II aufmachen, Hoßkirch bekam Platz, um zu kontern. Brauchle wurde von Müller bedient, drang in den Strafraum ein und traf zum Tor des Tages (61.). Personell muss der SVH einen Rückschlag verkraften: Yann Breitenbücher wird wohl nicht mehr zurückkommen, für Sebastian Halder geht es wohl erst 2019 weiter.

SV Bronnen – SC Türkiyemspor Saulgau 6:3 (3:1). - Tore: 1:0, 2:0 Raphael Brillert(10./14), 3:0 Christian Thiel (20.), 3:1 Camkiran (39.), 4:1 Raphael Brillert (60.), 5:1 Maier (73.), 6:1 Raphael Brillert (79.), 6:2 Gassama (83.), 6:3 Kocyigit (86.). - Z.:200. - Der Gastgeber versuchte von Beginn weg an das Spiel gegen Türk Gücü anzuknüpfen, musste aber zunächst zwei Gästechancen überstehen (4./7.). Ein Doppelschlag von Brillert brachte eine 2:0-Führung. Als Thiel (20.) erhöhte, schien es in eine Richtung zu laufen. Camkiran verkürzte und nach der Pause plätscherte das Spiel bis zur 60. Minute vor sich hin. Türkiyemspor versuchte es mit Distanzschüssen. Als dies nicht klappte, bestraften Brillert und Maier dies und erhöhten auf 5:1. Bronnen wähnte sich zu sicher und zwei Treffer von Türkiyemspor verdunkelten die Mienen von SVB-Coach Mak, der dennoch zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe war.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - SPV Türk G. Sigmaringen 5:2 (4:1). - Tore: 1:0 Manuel Stroppel (5.), 2:0, 3:0 Back (13./31.), 3:1 Mehmet Özay (38.), 4:1 Back (45+2), 5:1 Binder (46.), 5:2 Furkan Balik (53.). - Gelb-Rot: Mehmet Özay (65./TG; wdh. Foulspiel). - Z.: 150. - Dank eines Blitzstarts stellte der Gastgeber frühzeitig die Weichen auf Sieg. Dann wurde Türk Gücü etwas stärker. Trotz zweier Möglichkeiten verpasste der Gast zunächst den Anschluss. Das Zeichen für die Hausherren, wieder etwas mehr zu tun. Jonas Back erzielte nach knapp einer halben Stunde das 3:0. Türk Gücü ging höheres Risiko und wurde belohnt (38.). Dann wähnte sich der Gast schon in der Pause, als Back seinen dritten Treffer nachlegte. Und kurz nach der Pause gab es den nächsten Nackenschlag: Binder erhöhte auf 5:1. Furkan Balik reduzierte den Rückstand wieder, aber der Platzverweis für Özay verminderte die Chancen auf den Ausgleich. - R.: ausg.

Spielfrei: SV Renhardsweiler, SV Braunenweiler