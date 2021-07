Die Senioren 50 des TC Bad Saulgau siegen

Völlig überraschend haben die Senioren 50 des TC Bad Saulgau in Ochsenhausen am vergangenen Wochenende mit 5:4 gewonnen und den zweiten Platz in der Verbandsliga belegt. Dabei mussten die Bad Saulgauer vor Spielbeginn gleich vier Stammspieler ersetzen.

Außerdem musste Thomas Dannegger verletzungsbedingt aufgeben und Jan Kolarsky war in seinem Einzel chancenlos. Doch Oliver Gönner, Jens Schulz und Alexander Arnold brachten mit Ihren Siegen die Wende und Thomas Hipp erkämpfte sich über den Matchtiebreak die 4:2-Führung für Bad Saulgau nach den Einzeln. Da das dritte Doppel verletzungsbedingt nicht antreten konnte, musste eines der Doppel Gönner/Schulz oder Hipp/Arnold gewinnen. Beide Partien verliefen völlig ausgeglichen und wurden im Matchtiebreak entschieden. Hipp/Arnold behielten mit 10:7 die Oberhand.

Tabellenführer in der Bezirksoberliga bleiben die Senioren 60 nach dem Sieg gegen Birkenhard. Elmar Trunk, Michael Humpl und der erstmals eingesetzte Manfred Landig gewannen ihre Einzel zur 3:0-Führung. Karl Kowalewski steuerte den vierten Sieg bei. Claus Obert und Fritz Luib verloren knapp, sodass Bad Saulgau nach den Einzeln mit 4:2 führte. Den fehlenden Punkt im Doppel zu gewinnen, erwies sich schwieriger als erwartet. Nach einem 1:4-Rückstand im ersten Satz drehten Landig/Humpl ihre Partie und siegten 7:5/6:0. Chancenlos waren Obert/Luib. Kowalewski/Trunk kämpften sich im Spitzendoppel nach verlorenem Tiebreak im ersten Satz zurück, gewannen den zweiten Satz mit 7:5 und den abschließenden Matchtiebreak mit 10:8. Am 18. September trifft Bad Saulgau auf den Tabellenzweiten Wiblingen, eine Woche später auf den TC Baienfurt.

Die Männer 30 Team siegten mit 8:1 beim TC Leutkirch. Thorsten Maier, Fabian Stöhr, Freddy Söder, Wolfgang Ermler sowie Björn Keller gewannen die Einzel relativ klar. Die Doppel Maier/Söder, Stöhr/Kapp und Ermler/Keller steuerten die weiteren Punkte bei. Die zweite Frauenmannschaft um Mannschaftsführerin Sandrine Stark unterlag beim TC Altshausen (2:4). Nur Sandrine Stark und Sabrina Sontag siegten.