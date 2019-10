Die Seelsorgeeinheit erhält eine Doppelspitze

Dekan Peter Müller und Pater Shinto Kattoor Varkey sind ab Dezember gleichberechtigte Pfarrer in der Seelsorgeeinheit St. Johannes Bad Saulgau.

Pater Shinto Kattoor Varkey (37), Prämonstratenser aus dem indischen Kerala, arbeitet schon seit 2013 als Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Bad Saulgau. Ab 15. Dezember leitet er die zehn Kirchengemeinden mit seinem bisherigen Dienstvorgesetzten, Dekan Peter Müller (44), gemeinsam. Die Personalentscheidung des Bischofs gab der Rottenburger Domkapitular Andreas Rieg am Sonntag bei einem Gottesdienst im Rahmen der Pastoralvisitation bekannt. Pater Shinto stammt aus Manikkadave im indischen Bundesstaat Kerala.

Bereits mit 16 Jahren trat er dem Orden der Prämonstratenser bei und wurde 2008 in seiner Heimatstadt zum Priester geweiht. 2010 wechselte der Geistliche in die Diözese Rottenburg-Stuttgart, wo er zunächst im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen als Seelsorger tätig war.

Pater Shinto wohnt im Pfarrhaus in Braunenweiler, ist aber auch in der Stadt, in Bolstern, Friedberg, Fulgenstadt, Hochberg, Moosheim, Renhardsweiler, Sießen und Wolfratsweiler im Einsatz. Die Einführung in sein neues Amt feiern die Kirchengemeinden am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, um 10.30 Uhr in der Bad Saulgauer St.-Johannes-Kirche.

Zudem wurde im Gottesdienst bekannt gegeben, dass Pfarrer Hubert Hinz zum 1. Advent 2019 als Pfarrvikar in die Seelsorgeeinheit Bad Saulgau wechselt. Der 1967 geborene Geistliche stammt aus Nordwest-Polen. Hinz war nun 13 Jahre als Pfarradministrator in der Seelsorgeeinheit Igersheim im Dekanat Mergentheim tätig.