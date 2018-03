Die richtigen Entscheidungen treffen

Nach den Niederlagen gegen Gerhausen und Winzingen steht der TSV Bad Saulgau im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Württembergliga unter Zugzwang. Mit Wolfschlugen wartet am heutigen Samstag (20 Uhr, Sportzentrum) ein harter Brocken auf die Mannschaft von Gabriel Senciuc.

Nur einen Punkt beträgt der Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz, den momentan die MTG Wangen inne hat. Die Situation wird immer prekärer. Hoffnung für das Spiel am Samstagabend ergibt die Tatsache, dass der TSV Bad Saulgau bislang gegen vermeintlich stärkere Gegner besser aufgetreten ist, als gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Auch im Hinspiel konnten die Bad Saulgauer dem Favoriten nach einer 14:12-Halbzeitführung und großem Kampf einen Punkt abtrotzen (26:26). Entscheidend wird sein, ob der TSV Bad Saulgau die Nervosität ablegen und sich voll auf Gegner und Spiel konzentrieren kann. Die Mannschaft von Trainer Gabriel Senciuc ist sich bewusst, dass sie alles auf eine Karte setzen und versuchen muss, mit der richtigen kämpferischen Einstellung ins Spiel zu gehen. Es sind einige Spieler verletzt oder krank. Nelu Rosca ist auf Grund seiner Roten Karte mit Eintrag, die er sich im jüngsten Heimspiel eingehandelt hat, für insgesamt vier Spiele gesperrt.

Anlass zur Hoffnung verleihen die Leistungen im Training, das trotz vieler Ausfälle für den Coach einigermaßen zufriedenstellend verlief. „Ich hoffe, dass wir irgendwann mal auch das auf die Platte bringen, was wir trainieren. Diejenigen, die da waren, haben gut trainiert. Wir haben außerdem viel geredet, Einzelgespräche geführt und ich habe der Mannschaft gesagt, dass es fünf vor zwölf ist. Wir müssen handballerisch und kämpferisch alles einbringen, was uns zur Verfügung steht, anders können wir kein Spiel gewinnen“, sagt Senciuc. David Bakos, Co-Trainer und Torhüter sieht dies genauso. „Die Trainingsleistung ist schon einige Zeit gut. Im Spiel konnten wir diese Leistung aber leider nur selten abrufen. Vielleicht klappt’s ja in Wolfschlugen. Vielleicht ist auswärts der Druck nicht so groß“, hofft das Aushängeschild.

Auch Bad Saulgaus Sportchef Krischan Hillenbrand fordert von der Mannschaft Kampfgeist und Einsatzbereitschaft. „Wir müssen es schaffen, die Abwehrarbeit auf dem derzeitigen Leistungsniveau zu halten. Aber die Spieler müssen im Angriff eine Leistungssteigerung hinbekommen, sonst wird es schwer zu punkten. Unser Entscheidungsverhalten ist stark ausbaufähig und unsere Schlüsselspieler müssen von Spielbeginn an Verantwortung übernehmen. Tun sie es nicht, wird das Resultat dasselbe sein wie zuletzt“, sagt Hillenbrand.

Die „Hexabanner“ aus Wolfschlugen, um ihren Routinier Matthias Kania und die Torgaranten Jonas Friedrich, Samuel Stoll sowie den sehr agilen Yannik Heetel stehen mit 23:15 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz und erreichten zuletzt in Gerhausen ein Remis. Trainer Markus Stotz hat das Glück und kann mögliche Spielerausfälle bei Bedarf durch A-Jugendliche der Wolfschlugener Jugend-Bundesligamannschaft kompensieren. Dagegen ist der TSV Bad Saulgau auf sein Stammpersonal angewiesen. TSV-Coach Gabriel Senciuc hofft, dass bei seinen Akteuren nun im Angriff endlich der Knoten platzt und die Mannschaft an die Leistung beim Sieg gegen Tabellenführer Zizishausen anknüpfen kann.

Zur Unterstützung der Mannschaft setzt der TSV einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 16.30 Uhr auf dem Festplatz hinter der Stadthalle.