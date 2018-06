Die Raiffeisenbank legt beim Bauen eine Pause ein

Anlässlich der Ehrung langjähriger Mitarbeiter bei der Raiffeisenbank Bad Saulgau haben die beiden Vorstandsmitglieder Thomas Dannegger und Thomas Luib das zurückliegende Jahr 2017 als ein für die Bank erfolgreiches Jahr bezeichnet. Grund dafür sei die hohe Nachfrage nach Krediten.

Sowohl bei den privaten Wohnungsbaufinanzierungen als auch bei den gewerblichen Investitionen in Maschinen und Räumlichkeiten habe es eine hohe Nachfrage an Krediten gegeben, so die beiden Vertreter der Raiffeisenbank. Thomas Dannegger: „Mit einem Kreditwachstum von 7,6 Prozent haben wir uns besser entwickelt als unsere Marktvergleichsgruppe und der Verband. Auch die Einlagen sind um 7 Prozent gewachsen.“ In der jetzigen Niedrigzinsphase würde die Bank die Entwicklung genau beobachten. In dieser Phase muss die Bank für Guthaben Negativzinsen zahlen. Durch das gute Kreditwachstum sei es der Bank aber möglich gewesen, die Gelder am Markt unterzubringen. Die Bilanzsumme der Bank wuchs somit um 6,4Prozent auf 170 Millionen Euro. „Wir freuen uns über viele Empfehlungen unserer Kunden und somit über viele Neukunden“, äußert sich der Vorstand sehr zufrieden über das Ergebnis 2017.

Zu verdanken seien die Erfolge vor allem den Mitarbeitern der Raiffeisenbank, so die Vorstände Luib und Dannegger. „Viele sind bereits lange Jahre bei uns.“ So konnten in diesem Jahr die Mitarbeiter Lucia Widmann und Manfred Nipp für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit und Martin Müller für 30 Jahre im Haus der Raiffeisenbank ausgezeichnet werden.

51 Wohnungen geschaffen

Auch die Geschäfte der Immobilientochter waren erfolgreich. So berichtet Vorstand Thomas Luib für die bankeigene Immobilientochter von der Fertigstellung und dem erfolgreichen Abverkauf des zweiten Bauobjekts in der Blauwstrasse im Zentrum von Bad Saulgau. Damit hat die Immobilientochter der Raiffeisenbank in den letzten Jahren 51 Wohnungen im gehobenen Standard und eine Gewerbeeinheit in Bad Saulgau erstellt und verkauft. „Ein Folgeobjekt ist derzeit nicht vorhanden. Wenn jemand eine interessante Fläche oder ein Grundstück hat, darf er gerne auf uns zukommen“, so Thomas Luib.

Beide Vorstandsmitglieder sehen in den kommenden Jahren herausfordernde Zeiten für die Banken. Die Niedrigzinsphase dauert an, die Regulatorik nimmt weiter zu und auch die Digitalisierung bringt in den nächsten Jahren einiges an Veränderungen mit sich. „Es wird eine spannende Zeit werden, trotzdem gehen wir von einer weiterhin positiven Entwicklung unserer Raiffeisenbank aus“, sind sich die Vorstände sicher. Für die kommenden Herausforderungen sei die Bank gerüstet.