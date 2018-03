Die Ponderosa Guys wollen der Farbtupfer der Bad Saulgauer Fasnet bleiben

Seit 2003 machen die Ponderosa Guys an der Fasnet Musik in Bad Saulgau. Ihr Haupttag ist der Rußiga Freitag. Dann sind sie auf den Straßen der Stadt fast alleine närrisch aktiv. In diesem Jahr feiert die Gruppe ihren 15. Geburtstag.

„Wir wollten damals eine Fasnetsmusik mit ausgebildeten Musikern machen“, erzählt Martin Lutz von den Ponderosa Guys. Elf Gleichgesinnte aus verschiedenen Musikkapellen fanden sich im Jahr 2003 zu diesem Zweck zusammen. Martin Lutz: „Wir haben dann gleich los gespielt.“ Für ihren ersten Auftritt brauchten die Ponderosa Guys nicht viele Proben. Der Erfolg stellte sich dennoch ein. „Unser Auftritt an der Freinacht beim Landschaftstreffen am 15. Februar 2003 ist sehr gut angekommen“, erinnert sich Lutz. Er teilt sich mit Bernhard Walter aus Ailingen bei den Ponderosa Guys die Funktion des Sheriffs. Die beiden Schriffs organisieren Proben und Auftritte. Eine Organisationsstruktur als Verein brauchen sie nicht, sagen die 14 Musiker beim Jubiläumsbesuch der Schwäbischen Zeitung unisono. Der Zusammenhalt funktioniert auch ohne gewählten Vorstand. Von den 14 Musikern sind sechs von Anfang an dabei.

Musiker im Cowboy-Outfit

Die Musiker im Cowboy-Outfit mit Jeans, Reiterstiefeln, Cowboyhut und Instrumenten sind inzwischen fester Bestandteil der Bad Saulgauer Fasnet. Seit fünf Jahren begleiten die Guys sogar die Zunft bei ihren Besuchen in der Reha-Klinik oder im Pflegeheim St. Antonius.

Der Spaß an der Musik und an der Fasnet steht im Vordergrund. Man versteht sich auch ohne Reugularien. In den 15 Jahren seit ihrem Bestehen hat selbst ein Übergang beim Amt des Sheriffs gut geklappt. Philipp Henkel übte die Funktion in den Anfangsjahren aus. Als er aus beruflichen Gründen die Aufgabe abgeben wollte, fanden sich mit Martin Lutz und Bernhard Walter auf Anhieb Nachfolger. Dabei klappt der Zusammenhalt über Generationen hinweg. Der jüngste Guy ist 24, der älteste 55. Sie kommen aus Bad Saulgau, aber auch aus Ailingen. Der Grund: Nachdem Bernhard Walter von Bad Saulgau nach Ailingen gezogen war, begeisterte er im dortigen Musikverein einige seiner Kameraden für einen Einsatz bei den Ponderosa Guys. Dabei bleiben die Musiker anspruchsvoll, was ihr Repertoire betrifft. „Wir wollen jedes Jahr ein paar neue Stücke dazu nehmen“, so Martin Lutz. Inzwischen ist eine Auswahl von rund 30 Nummern geworden. Dazu gehören Hits wie Atemlos, aber auch bekannte Stimmungslieder wie „Die Fischerin vom Bodensee“. Selbst der Arrangeur der Stücke stammt mit Schlagzeuger Florian Reisch aus den eigenen Reihen.

Eine Besonderheit der Ponderosa Guys: Sie spielen am Ruaßige Freitag in der Stadt. An diesem Tag ist das närrische Angebot auf den Straßen naturgemäß dünn. „Wenn wir nicht rumlaufen würde, wäre es in Bad Saulgau am Freitag tot.“ Und der Wunsch für die kommenden 15 Jahre: „Wir wollen auch in Zukunft ein Farbtupfer der Bad Saulgauer Fasnet bleiben“, sagt Martin Lutz.