Die Pipers bekommen einen neuen musikalischen Leiter

Das Bad Saulgauer Dudelsack-Band „The Original Royal-Sulgemer Crown-Swamp-Pipers“ hat einen neuen musikalischen Leiter: Pipe Major Andreas „Jambo“ Stoll, Pipe Major gab sein Amt aus persönlichen Gründen an Ewald Hermann ab. Für seinen großen Einsatz und seine Verdienste um den Verein während seiner acht Dienstjahre wurde „Jambo“ Stoll zum Ehren-Pipe-Major ernannt. Er bleibt aber als Dudelsackpfeifer aktiv.

Der Vorsitzende Michael Martinez schwärmte in seinem Bericht über einen Teil der geplanten Vorhaben. Zwei besondere Auftritte in diesem Jahr seien die Whisky-Messe in Radebeul sowie das Silvester Engagement in Dresdens Hotel Goldener Anker. Weiter gehe es mit dem Oberschwaben-Tattoo in Hohentengen, dem internationalen Waldburg Tattoo und Europas größten Irish Open Air am Säntis in Toggenburg in der Schweiz. Im Jahr 2020 heißt es 30 Jahre „The Original Royal-Sulgemer Crown-Swamp-Pipers“. Bereits jetzt schon laufen die Vorbereitungen.

Ein Streifzug durch das vergangene Jahr verdeutlichte, dass nun jährlich zwischen 30 und 40 Auftritte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zur Regel geworden sind. Dazu gehören musikalische Darbietungen bei Messen, viele attraktive Tattoos in Singen, Hohenlohe, am Säntis, die große Internationale Musikparade (Tourneereise) sowie die musikalische Dampfschifffahrt auf der Elbe. Buchungen gab es für Firmenjubiläen, Hochzeiten und runde Geburtstage. Natürlich sei es den „Pipers“ extrem wichtig, Auftritte mit Bad Saulgaus Vereinen mitzugestalten, etwa beim Kommandowechsel der Bürgerwache Saulgau und die Begleitung der Traditionsvereine in der Partnergemeinde Himmelberg.

Pipe Major Jambo Stoll und Leading Drummer Ralf Riegger berichteten über ihre Probenarbeiten, den aktuellen Ausbildungsstand und auch über künftige Ziele. Der Schatzmeister Sepp Weidelener erläuterte den Mitgliedern umfassend den soliden finanziellen Stand des Vereins. Aus allen Berichten war zu entnehmen, dass mit Herzblut an der gemeinsamen Sache gearbeitet wurde und natürlich auch die Kameradschaftspflege einen sehr hohen Stellenwert hat.

37 Wahlberechtigte entschieden sich für die Entlastung der Vorstandschaft. Dirk Riegger, Stadtrat und Hauptmann der Bürgerwache, moderierte die Versammlung und überbrachte auch die Grüße von Bürgermeisterin, Stadtverwaltung und Gemeinderat. Diese Musiker von „The Original Royal-Sulgemer Crown-Swamp-Pipers“ seien vorbildliche Botschafter der Stadt Bad Saulgau. Das sei beim Partnerschaftsbesuch in Himmelberg deutlich zu erleben gewesen. Den „Ritterschlag“, ein besonderes Taufszenario, durften die neuen Mitglieder Nick Sulzer, Robert Degen und Petra Sulzer erleben. Bei den Grußworten Bad Saulgaus Vereinsvertreter war zu spüren, dass den Pipers und Drummers in Bad Saulgau aufrichtig Respekt und Anerkennung gezollt wird.