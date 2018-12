Die Party wird zum Festival

Mit einer Party für Freunde hat die Landjugend Riedhausen 2015 das Woodstoig-Festival ins Leben gerufen und seitdem immer mehr Leute begeistert. Am letzten Wochenende im kommenden Juli findet das Festival erstmals an zwei Tagen statt und soll rund 3500 Besucher nach Riedhausen locken. Auf den Bühnen stehen unter anderem international bekannte DJs wie Mashup-Germany und Ostblockschlampen.

Rund 500 Besucher waren es im ersten Jahr und in denen darauf immer mehr. „Unser Grundgedanke ist, dass die Leute ohne Sorgen eine gute Zeit verbringen sollen, angelehnt an das Woodstock-Motto Peace, Love and Harmony“, sagt Nikolai Egler vom Organisationsteam. Angelehnt an Woodstock ist auch der Name Woodstoig, allerdings mit dem schwäbischen Stoig für Steige an den Veranstaltungsort angepasst. Denn das Festival findet jedes Jahr an einer Gemeindeverbindungsstraße nordöstlich von Riedhausen statt. Ganz anders als beim Original ist aber die Musik. Statt Folk und Rock stehen überwiegend Techno und elektronische Tanzmusik auf dem Programm. Außer international bekannten DJs stehen aber auch regionale Künstler auf den Bühnen. „Darauf legen wir viel Wert, denn mit denen hat unser Festival angefangen und sie haben auch zum Erfolg beigetragen“, sagt Simon Landgraf vom Organisationsteam. Insgesamt sind es 14 DJs, die auf den drei Bühnen auftreten werden.

Da die Organisation immer aufwendiger wurde, gibt es mittlerweile einen eigenen Woodstoig-Verein. Rund 20 Leute gehören zum Kernteam für die Veranstaltung, an den Tagen selber packen viele Freunde und Verwandte mit an. Beruflich ist zwar niemand in der Veranstaltungsbranche tätig, aber mit jedem Jahr hat die Gruppe weitere Erfahrungen gesammelt und wagt sich für das Festival am 26. und 27. Juli erstmals an ein zweitägiges Event. Daher wird es auch einen Campingplatz geben. Der Vorverkauf läuft seit rund einer Woche. „Fast alle wollen die Tickets für zwei Tage und der Vorverkauf läuft schon recht gut“, sagt Nikolai Egler. Bislang rund 60 Prozent der Ticketbesteller wollen auch übernachten.

Nicht nur aufgrund der Musikauswahl, sondern auch wegen der Detailverliebtheit der Veranstalter hat das Festival stets an Zuspruch gewonnen. Denn auf der großen Wiese gibt es jede Menge Möglichkeiten, um sich die Zeit zu vertreiben: Unter anderem Swimmingpool, Riesenrad, Hau den Lukas oder Beerpong – ein Trink- und Geschicklichkeitsspiel, bei welchem Ping-Pong-Bälle in Becher geworfen werden müssen. Auch an die weiblichen Festivalbesucher wird mit einem Schmink- und Beautyzelt gedacht.

Mit Ausschweifungen rechnen die Veranstalter nicht. „Es lief bislang immer alles gut ab und wir haben auch einen professionellen Sicherheitsdienst vor Ort“, sagt Nikolai Egler. Zudem sei der Ruf der Gruppe in der Gemeinde sehr gut. Denn die Mitglieder der Landjugend organisieren nicht nur Festivals, sondern besuchen die Familien auch als Nikolaus und Knecht Ruprecht.