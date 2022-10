Die Neugier wecken – SFZ Südwürttemberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Direkt zu Beginn des Schuljahres lud das Schülerforschungszentrum (SFZ) alle zweiten Klassen der Berta Hummel-Schule zu einem Forscher-Vormittag ein. „Die Kinder sollen durch eigenständiges Forschen und entdeckendes Lernen an komplexe Themen der Naturwissenschaft herangeführt werden“, erklärt das Grundschulteam des SFZ Südwürttemberg mit Heidrun Boll und Edith Schnebel.

In diesem Schuljahr wollen sie möglichst allen Kindern der Berta Hummel-Schule unter dem Motto „Forschen mit ganzen Klassen“ die Möglichkeit geben, einen gemeinsamen Forscher-Vormittag am SFZ zu verbringen. Somit wird Neugier und Lust auf naturwissenschaftliche Themen frühzeitig geweckt. Bärenstark fühlten sich die Schülerinnen und Schüler bei ihrem Besuch, da sie selber an Stationen das Hebelgesetz erarbeiten und begreifen durften.

2017 präsentierte Heidrun Boll diese Hebelwerkstatt einer internationalen Jury in Debrecen/Ungarn und wurde hierfür mit dem European Teacher Award „science for the youngest“ ausgezeichnet.

Mit großer Freude blicken die beiden Pädagoginnen auf die kommenden Wochen, zu denen 125 Kinder der Stufe vier wahlweise mit den Themen Astronomie oder Energie zum Forschen und Experimentieren kommen dürfen.