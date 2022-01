„Die Nervensäge“ wird in der Stadthalle gezeigt

Die Hamburger Kammerspiele gastieren am Freitag, 21. Januar, um 19.30 Uhr mit der Komödie „Die Nervensäge“ von Francis Veber in der Stadthalle Bad Saulgau. Es gilt die 2G+-Regel mit FFP-Maske, aber geboosterte Personen und solche, deren Grundimmunisierung weniger als drei Monate her ist, sind von der zusätzlichen Testpflicht ausgenommen.

Francis Veber hat mit „Die Nervensäge“ eine regelrechte Bilderbuch-Komödie erschaffen - schreiend komisch und rührend zugleich. Nach seinem Stück entstand später das Drehbuch für die Kino-Hits „Die Filzlaus“ mit Jacques Brel und Lino Ventura und „Buddy Buddy“ mit Walter Matthau und Jack Lemmon. Das Stück wurde von Dieter Hallervorden ins Deutsche übersetzt.

In dem mit reichlich schwarzem Humor gespickten Stück soll der Berufskiller Ralph von einem Hotelzimmer aus einen Kronzeugen liquidieren, doch da stolpert ihm das personifizierte Unglück über den Weg: François, der zufällig im Nachbarzimmer des Hotels eincheckt, ist nämlich dabei, sich aus Liebeskummer das Leben zu nehmen, was die Pläne des Killers erheblich durcheinanderbringt…

Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus unter Telefon 07581/2070 oder online unter www.reservix.de.