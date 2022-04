Die Maske bleibt noch oft im Gesicht

Die FFP2-Maske muss nach weiteren Corona-Lockerungen seit vergangenen Sonntag nicht mehr getragen werden. Viele Menschen lassen sie aber trotzdem an, weil sie sich mit ihr im Gesicht offensichtlich sicherer und geschützter fühlen. Im Bad Saulgauer Rathaus gilt nach wie vor die Maskenpflicht. Die Verwaltung macht von ihrem Hausrecht Gebrauch. Die „Schwäbische Zeitung“ Bad Saulgau hat nachgehakt.

Mit Maske, ohne Maske: Im Einkaufsmarkt Kaufland in Bad Saulgau sind es geschätzt mehr Kundinnen mit als ohne Maske. „Ich bin lieber noch vorsichtig und trage die Maske. Sie stört mich auch nicht während des Einkaufs“, sagt Michele Marinacci nach seinem Einkauf im Kaufland. Eine weitere Kundin kommt ebenfalls mit Maske im Gesicht aus dem Kaufland. „Ich hätte mir gewünscht, dass die Maskenpflicht noch wenigstens bis Ostern bestehen bleibt.“ Edgar Rall hingegen verzichtet darauf, die Maske zu tragen. Er sei froh, dass er sie nicht mehr tragen müsse. „Ich brauche sie nicht mehr“, sagt Rall, der die Regel schon lange für hinfällig hält, spätestens seit die Fußballstadien in der Bundesliga wieder eine volle Auslastung zulassen und die Zuschauerinnen und Zuschauer keine Maske tragen müssen.

Im Toom-Baumarkt in Bad Saulgau hat sich ein am verkaufsoffenen Sonntag am 3. April ein ähnliches Bild ergeben. Von den ersten 100 Kundinnen und Kunden haben etwa fünf Prozent den Baumarkt ohne Maske betreten. „Aber zwei Stunden später waren es dann schon etwa 40 Prozent ohne Maske“, sagt Geschäftsführer Thomas Mai. Die Kundschaft müsse dies selbst verantworten können. Die Mitarbeiter und Mitarbeiter dürfen indes auch die Entscheidung eigenständig fällen, ob sie eine Maske aufziehen. „Wobei im direkten Kundenkontakt das Personal meistens eine Maske anzieht“, so Mai.

So ist es im Wirtshaus

Im Wirtshaus Paradies trägt kaum ein Gast noch eine Maske, seit die Pflicht entfallen ist. „Nur vereinzelt noch, meistens sind es ältere Leute“, sagt Wirt Frank Selbherr. „Ein seltenes Bild, aber ein schönes Bild.“ Und weil auch sonst keine Zugangskontrollen mehr notwendig sind, „kommen immer mehr Gäste spontan zu uns“, ergänzt Selbherr, der es ebenfalls seinem Personal überlässt, ob es eine Maske trägt. „Meine Servicekräfte sind froh, dass sie keine Maske mehr brauchen, weil es für sie schon eine Belastung war, die Maske acht Arbeitsstunden lang zu tragen“, ergänzt Selbherr, der sich sicher ist, dass im Laufe der nächsten Woche ein normales Geschäft wieder möglich sei.

Verschiedene Vorführungen, verschiedene Bilder: Im Kino Saulgau war bei den Kinderfilmen am Verkaufssonntag die große Mehrheit ohne Masken. Einen Tag später – beim Seniorenkino – haben alle Besucherinnen und Besucher eine Maske getragen. „Vor allem die älteren Gäste gehen auf Nummer Vorsicht“, sagt Kinobetreiber Jürgen Burth, der selbst im Foyer seine Maske anlässt. Und Burth behält auch sein Hygienekonzept bei, stellt den Desinfektionsspender auf und lüftet regelmäßig die Kinosäle.

Die Volksbank Bad Saulgau hat nach dem Wegfall der allgemeinen Maskenpflicht die neuen Regeln für ihre Geschäftsräume übernommen. Alle Mitglieder und Kunden können weiterhin freiwillig eine medizinische oder FFP2-Maske tragen. Die Volksbank bittet aber weiterhin darum, dass ein Abstand von zwei Metern eingehalten wird. Am Montag betraten – so die Einschätzung der Volksbank – fast alle Mitglieder und Kunden sowohl den Bereich der Geldautomaten als auch den Servicebereich mit Maske, wie Sabrina Müller von der Hauptstelle in Bad Saulgau berichtet. Nur ungefähr jeder Fünfte fragte während des Gespräches nach, ob er die Maske abnehmen dürfe. Bereits einen Tag später stieg die Anzahl der Mitglieder und Kunden ohne Maske. Und auch fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Servicebereich tragen keine Masken mehr. „Dadurch, dass wir weiterhin durch eine Plexiglasscheibe von unseren Kundinnen und Kunden während des Gesprächs getrennt sind, fühlen wir uns ausreichend geschützt“, ergänzt Sabrina Müller. Eine solche Plexiglasscheibe steht auch weiterhin in den Beratungszimmern. Bei den Beratungsgesprächen liegt es im Ermessensspielraum des Beraters, ob eine Maske getragen wird. „Denn selbstverständlich können auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin freiwillig eine Maske tragen“, so Edwin Bentele vom Notfallmanagement der Volksbank Bad Saulgau. „Für uns geht eindeutig der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. Deshalb überlassen wir auch ihnen die Entscheidung, weiterhin eine Maske zu tragen“, ergänzt Bentele.

Reine Vorsichtsmaßnahme

Das Rathaus in Bad Saulgau bleibt vorerst bei der Maskenpflicht, um vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bürgerbüro vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schätzen. „Wir haben in diesem Bereich sehr viel Publikumsverkehr“, sagt Pressesprecher Thomas Schäfers. Die Verwaltung begründet die weiter andauernde Maskenpflicht damit, dass die Gespräche auf kurze Entfernung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Personal des Bürgerbüros oft länger dauern können. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, ergänzt Schäfers. Die Maskenpflicht gilt demnach auch für das gesamte Verwaltungsteam. „Wir müssen dienst- und handlungsfähig bleiben und können uns keine Ausfälle erlauben.“ Denn speziell nach der Fasnet, als die Infektionszahlen in Bad Saulgau steil nach oben gingen, hatte die Verwaltung mehrere Ausfälle wegen positiver Coronafälle zu verzeichnen. Für einen Besuch im Rathaus ist jedoch seit 4. April keine Terminvereinbarung mehr notwendig. Termine können auch vorab gebucht werden, sodass im Bürgerbüro keine lange Wartezeiten entstehen.