Die Liga der Überraschungen

Eine weitere Erkenntnis bringt diese Saison mit sich. Duch die gerade Zahl an Mannschaften gibt es nach Jahren erstmals kein spielfreies Wochenende für eine Mannschaft. Und: Auch ohne „Regenerationswochenende“: Die Leistungskurve der Mannschaften zeigt nach oben, die Teams haben sich darauf eingestellt, in der Tabelle gibt es Überraschungen. Und auch bei den Ansetzungen ist keine Mannschaft vor Überraschungen sicher.

FC Laiz – FV Bad Saulgau (So., 15 Uhr). - Dass der Bezirksligaabsteiger die neue Liga nicht gleich „rockt“, war vielleicht abzusehen, dass die Mannschaft aber nach vier Spieltagen ein negatives Torverhältnis hat, erstaunt. Ob daran ausgerechnet gegen den FV Bad Saulgau was geändert werden kann, bleibt abzuwarten. Bei den Gästen sieht es richtig gut aus. Eine junge, hungrige Truppe, die zusammengefunden hat. Die Mannschaft zahlt das in sie gesetzte Vertrauen zurück: Rang eins.

SGM SV Frohnstetten/Storz. - SV Sigmaringen (So., 15 Uhr). - Zwei verwandelte Elfmeter sorgten am vergangenen Wochenende dafür, dass der bisherige Tabellenführer am vergangenen Sonntag stolperte, aber auch sonst war in der ersten Halbzeit in Gammertingen aus Sicht von Spielertrainer Bach, der derzeit im Tor steht, zu wenig los. Das Heimspiel gegen Sigmaringen will Bach nutzen, um die Elf gegen einen spielstarken Gegner einzustellen. Der spielt viele Chancen heraus, aber im Abschluss fehlt das Glück. Auf dem großen Platz in Frohnstetten darf sich der Gast austoben.

SV Braunenweiler – SGM Alb-Lauchert (So., 15 Uhr). - Im bislang letzten Aufeinandertreffen der beiden Titelanwärter spielten die Stürmer die Hauptrolle. Marco Steuer erzielte drei Treffer (Braunenweiler), Alexander Sauter machte zwei Tore, ist aber nicht mehr dabei. Trotzdem gibt es auch dieses Mal kein 0:0. Der Gast steht bislang sicher in der Abwehr (zwei Gegentore). Ein Verdienst der beiden Torhüter und der Defensivabteilung inklusive Mittelfeld. Am Sonntag gibt es wieder Arbeit.

SV Renhardsweiler – SV Bolstern (So., 15 Uhr). - Ein blaues Auge hat sich Renhardsweiler am vergangenen Sonntag in Ostrach nicht zugezogen, Glück hatte der SVR trotzdem. Doch auch das muss man sich erst mal erarbeiten. Nun reist Bolstern an, das im Gepäck schwere Last trägt. Das Abwehrverhalten lässt zur Zeit viele Wünsche offen. Kein Wunder wäre, wenn Bolstern erst mal sicher stehen will.

FV Fulgenstadt – FC Ostrach II (So., 15 Uhr). - Vier Punkte beträgt die bisherige Ausbeute für Fulgenstadt. Jetzt geht es gegen den auswärtsstarken Aufsteiger aus Ostrach. Denn kurioserweise fühlen sich die kleinen Zebras auf fremdem Gelände wohler als zu Hause. Das hat schon Braunenweiler erfahren. Fulgenstadt dürfte gewarnt sein. Ostrach II wird abwarten, ehe Fredy Benz sein Torkonto ausbauen kann.

SV Bronnen – SC Türkiyemspor Saulgau (So., 15 Uhr). - Auf eigenem Gelände hat es für Bronnen noch zu keinem Dreier gereicht. Aber die Gegner (Alb-Lauchert, Scheer/Ennetach) waren stark. Auch der dritte Versuch wird nicht leicht, auch weil Bronnen zu oft das Glück zwingen will. Türkiyemspor hat die zuletzt alle Partien auf dem Köllenberg verloren - und zu Hause alle gewonnen. Beide sind in der Liga noch nicht angekommen.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - SPV Türk Gücü (So., 15 Uhr). - Der Tabellendritte empfängt den Achten. Mit dem bisherigen Saisonverlauf kann der FC 99 zufrieden sein. Die Truppe hält mit. Mehr als das: Wer in Ennetach einem Titelanwärter drei Punkte abnimmt, strotzt vor Selbstvertrauen. Jetzt gilt es nachzulegen. Türk Gücü hat am vergangenen Sonntag den Bock umgestoßen und den ersten Sieg eingefahren. Trainer Oktan steht noch nicht seine Wunschelf zur Verfügung.

SV Hochberg – SGM TSV Scheer/SV Ennetach (So., 15 Uhr). - Hochberg hat in Sigmaringen einen Punkt ergattert. Jetzt kommt mit der SGM Scheer/Ennetach ein ähnliches Kaliber. Gästetrainer Wenger war am Sonntag vor seiner Truppe gar nicht begeistert. Auch die Umstellungen, die er vorgenommen hatte, brachten nicht den Erfolg. Stellt er erneut um?