Die Abschlussklasse 2020 des Technischen Gymnasiums der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau war in vielerlei Hinsicht eine außergewöhnliche, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie war nämlich die letzte ihrer Art am Technischen Gymnasium in Bad Saulgau. Die Willi-Burth-Schule verabschiedete dieses Jahr zum letzten Mal Abiturienten mit dem Profilfach Mechatronik. Dieses wurde vor zwei Jahren durch das neue Profil der Gestaltungs- und Medientechnik ersetzt.

Des Weiteren unterschied sich die TG13 auch durch ihre Art des Lernens von vielen anderen Klassen in Baden-Württemberg. Sie war nämlich Teil des Schulversuchs des Landes Baden-Württemberg, bei dem die Arbeit mit dem Tablet im Unterricht im Mittelpunkt stand. Als die Schüler im Schuljahr 2017/18 an die Willi-Burth-Schule kamen, erhielten sie von der Schule nagelneue iPads. Diese waren von nun an ihre neuen Arbeitsgeräte im Unterricht und zu Hause. Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrer der Klasse lernten dann in den letzten drei Jahren der Oberstufe, was Digitalisierung in der Schule bedeutet und welche Chancen und Herausforderungen sie mit sich bringt. Angefangen von den kreativen Möglichkeiten, welche so ein Tablet bietet, bis hin zu den pädagogischen Herausforderungen, die bei der Digitalisierung der Schule laut Pressemitteilung oft vergessen werden.

Diese neue Form des Unterrichtens und der Vorsprung hinsichtlich ihrer digitalen Ausstattung sollte dieser Klasse aber noch zugutekommen. Das ist auch der letzte Punkt, was diese Abschlussklasse so besonders macht: ein Abitur während einer weltweiten Pandemie. Dieses Alleinstellungsmerkmal haben dieses Jahr alle Abschlussklassen. Alle Schüler, auch die der Willi-Burth-Schule, mussten sich dieser Herausforderung stellen und auch das TG13 aus Bad Saulgau hat diese gemeistert. Auch mit der besonderen Unterstützung durch die Digitalisierung, haben alle Absolventen dieser Klasse ihre Allgemeine Hochschulreife geschafft und freuen sich nun auf einen neuen spannenden Abschnitt in ihrem jungen Leben, der viele an Hochschulen aber auch in eine duale Ausbildung führt.