Die Kunstfreunde in Altheim

Dass sich ein Besuch Altheims auf jeden Fall lohnt, zeigte sich bei der Monatsveranstaltung des Vereines im Mai. Wurden die Teilnehmer zwar bei Schauerregen von Frau Waltraud Wolf begrüßt, so entschädigte bereits das erste Ensemble der „Bremer Stadtmusikanten“ die Anwesenden für die Wetterkapriolen. Die Figuren wurden ebenso wie der überlebensgroße „Christophorus“ am Ortseingang von Josef Alexander Henselmann geschaffen. Jedoch hatte der Wetterhahn auf dem Schuldach ein Einsehen und nach den Erläuterungen konnte die Führung durch den Ort bei strahlendem Sonnenschein fortgeführt werden. Der „Storchenbrunnen“ des Großvaters Josef Henselmann vor dem Rathaus bildete den Auftakt zu einer Fülle an bronzenen Brunnen und Skulpturen, die in der Zeit von 1981 bis 2000 während der 36-jährigen Amtszeit von Bürgermeister Karl Wolf aufgestellt wurden. Hinzu kamen der Biber, das Wappentier Altheims, die Madonnensäule sowie die Gänsegruppe um den Heiligen Martin. Johannesbrunnen und Auferstehungschristus werden dem Salvatorianer-Pater Ivo Schaible zugeschrieben. Die von Frau Wolf launig eingeflochtenen Zitate und Anekdoten der ausführenden Künstler sowie des Bürgermeisters während der Entstehungsphase der Objekte trugen zu einer überaus lebendigen Führung bei und weckten bereits die Vorfreude auf die Frühlingsfahrt im Juni ins Deutsche Harmonika-Museum in Trossingen und zur Kunststiftung Hohenkarpfen sowie die große Mehrtagesfahrt im Juli zu den Kaiserstädten Speyer, Worms, Mainz, Köln und Aachen.