Alle Jahre wieder lädt die Klingende Bergweihnacht die großen Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein. Dieses Jahr sind mit dabei: Patrick Lindner, Rosana Rocci, Mara Kayser, Geschwister Niederbacher, Die Trenkwalder sowie Nadin Meypo. Zu Gast sind sie am Sonntag, 11.Dezember, im Stadtforum Bad Saulgau. Beginn ist um 18 Uhr.

Die exklusiven Stars der Volksmusik- und Schlager-Szene überzeugen mit erstklassigen, klangvollen und stimmungsvollen Liedern. Sie entführen ihre Gäste aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit in die Welt der Klingenden Bergweihnacht und versprechen ein stimmungsvolles Konzert mit viel Zeit zum Träumen und Abschalten, heißt es in der Pressemitteilung.

Seit über 30 Jahren ist Patrick Lindner europaweit auf den Bühnen als gefeierter Star unterwegs. 1989 wurde er beim Grand Prix der Volksmusik entdeckt und hat sich seither immer wieder neu erfunden.

Mara Kayser gilt als Grand Dame des deutschen Schlagers. Das Erfolgsgeheimnis der „Künstlerin des Jahres“ ist ist ihre Stimme, ihre rundum positive Ausstrahlung und gefühlvollen Songs. „Gerade heute ist es wichtig, Gefühle zu zeigen“, findet Mara Kayser. „In unserer schnelllebigen Zeit sind sie unser kostbarster Schatz.“ Ein Schatz, den die Sängerin mit ihren Fans teilen möchte. Jedes ihrer Lieder – vom fröhlich-optimistischen Stimmungshit bis zum einfühlsamen Liebeslied – singt sie voller Hingabe. „Die Musik ist meine Sprache.“

Die Geschwister Niederbacher – das sind Manfred, Christina, Angelika und Andrea. Auch wenn es zwischen den Geschwistern teilweise große Altersunterschiede gibt, stehen die Südtiroler mit voller Begeisterung und Leidenschaft zusammen auf der Bühne und begeistern ihr Publikum mit ihrer Volksmusik. Dabei hatten sie immer ein großes Ziel vor Augen: Die Qualifikation für den „Grand Prix der Volksmusik“. Hier erreichten sie schließlich den zweiten Platz. Nach Veröffentlichung ihrer ersten beiden Alben Gemeinsam und Ein Lied für Mama starteten ihre bundesweite Karriere. Mittlerweile wurde sie überhäuft mit Auszeichnungen wie dem „Volksmusikstern“ oder den „Goldenen Schallplatten“.

Als Wirbelwind der Schlagerbranche und Vulkan der guten Laune könnte man Rosanna Rocci beschreiben. In der Schweiz geboren zog sie mit ihrer Familie im zarten Alter von vier Jahren nach Italien, nämlich in die Abruzzen. Dort verbrachte sie zusammen mit zwei Schwestern ihre Kindheit und lernte früh Organetto spielen. In einem Interview sagte sie darüber selbst: „Dieses Instrument hat mir viele Türen geöffnet und ist auch mein Glücksbringer geworden. Durch das Spielen des Organetto lernte ich auch Disziplin und konsequentes Durchhalten, um es auch richtig zu beherrschen“. Im Rahmen einer Veranstaltung spielte Rosanna der Komponistin Hanne Haller und dem Texter Bernd Meininger vor. Diese waren so vom ihrem Talent überzeugt, dass sie Rosanna nach Kempten in Deutschland holten, um mit ihr Schlager in englischer und italienischer Sprache zu produzieren. Sie ging dann mit Tony Christie und Umberto Tozzi auf Tour und wurde dadurch international bekannt. Neben Soloauftritten trat sie mit ihrem damaligen Ehemann Michael Morgan auch im Duo auf. Ihr erster Hit war: „Ich gehör‘ zu Dir“, mit dem sie die „Goldene Muse“ gewann.

Die Trenkwalder sind die Volksmusikband, die eine Tiroler Erfolgsgeschichte geschrieben hat, wie kaum eine andere Band. Nahezu in allen TV-Shows von den „Festen der Volksmusik“ über den „Musikantenstadl“ bis hin zu „Musik liegt in der Luft“ waren sie zu Hause. Eigene TV-Formate, die Bandchef Hubsi Trenkwalder moderiert, wurden entwickelt. Sie wurden nicht nur zu Volksmusikstars im deutschsprachigen Raum, sehr oft gastierte sie auch als Musikbotschafter in USA und Asien.

Nadin Meypo gilt mittlerweile als Geheimtipp in der Schlagerbranche. Die strahlende Frohnatur hat die Gute Laune gepachtet und ihr Lachen begeistert die Schlagerfans. Mit ihrer aktuellen Single ist sie derzeit in die Charts eingestiegen und produziert gerade ein neues Album bei einem namhaften Schlagerproduzenten, der sich auch verantwortlich zeichnet für Beatrice Egli und Semino Rossi. Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr mit ihrer temperamentvollen Moderation überzeugte, dürfen sich die Musikfreunde auch bei diesem Konzert auf Nadin Meypo freuen.