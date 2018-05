Die seit dreißig Jahren bestehende Kammermusik Bad Saulgau wird seit dem letzten Herbst in der Musikschule Bad Saulgau unterrichtet. Die Leitung liegt in den Händen des Saxofon-Lehrers Michael Held. Außerdem probt der Violinist Alban Beikircher hin und wieder mit den Streichern. Am Mittwoch, 16. Mai gibt die Kammermusik ihr erstes Konzert, wie schon bisher in der Klinik am Schönen Moos.

Ihr erstes Konzert gab die Kammermusik Bad Saulgau am 6. Dezember 1987 in der Kirche St. Oswald Herbertingen unter Leitung des inzwischen verstorbenen Reinfrid Gantner. Aus einem kleinen Ensemble von etwa zehn Mitgliedern wuchs das Orchester auf eine Mitgliederzahl von etwa zwölf Streichern und fünf Bläsern. Bei Auftritten kamen ein Schlagzeuger und verschiedene Instrumental- und Gesangssolisten dazu. Später wurde das Kammerorchester von eigenen Mitspielern geleitet: Dem Cellisten Gerhard Merz und dem Bratschisten Volker Schenk. Immer wieder gelangen dem Ensemble herausragende Konzerte, etwa in der Klosterkirche Sießen oder in Steinhausen, aber auch bei Konzertreisen nach Königshofen in Thüringen, in Bad Saulgaus Partnerstadt Chalais oder in Arsure-Arsurette in Frankreich. Neben klassischen Konzertstücken spielt die Kammermusik auch gerne mal Operettenmelodien, Unterhaltungsmusik oder Tangos.

Das genaue Programm wird vor der Aufführung bekannt gegeben.