Die Heimbilanz stärkt Hundersingen

Drei Nachholspiele der Fußball-Bezirksliga werden auch in der Woche absolviert. Zwei Partien machen am heutigen Mittwoch den Auftakt. Hundersingen empfängt Sigmaringen. Zwei Kandidaten spielen dort um Punkte, die sich noch Hoffnungen auf Platz zwei machen können. Hundersingen gilt sogar als Favorit auf Platz zwei. Uttenweiler und Altheim können Wiedergutmachung für ihre schwachen Auftritte am vergangenen Wochenende leisten.

Spfr. Hundersingen – SV Sigmaringen (Mi., 18.15 Uhr; Nachholspiel vom 19. Spieltag; Vorrunde: 1:6). - Hundersingen hat drei Punkte mehr auf der Habenseite, aber auch drei Spiele weniger absolviert. Mit einer starken Heimbilanz im Rücken (acht Siege auch neun Spielen), strebt der Aufsteiger den zwölften Saisonsieg an. Platz zwei und damit die Relegationsrunde winken. Aber auch die Gäste können noch den Blick nach oben richten, brauchen dazu aber selbst eine starke Saison-Zielgerade und müssen auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Dieses Spiel heute böte Gelegenheit: Der sechste Auswärtssieg würde helfen. Im jüngsten Spiel der beiden in Hundersingen, am 30. August 2015, siegte Sigmaringen mit 3:2. Den jüngsten Vergleich, im Pokal-Viertelfinale, gewann Hundersingen in Sigmaringen (2:1).

SV Uttenweiler – SG Altheim (Mi., 18.15 Uhr; 18./3:3). - Die Möglichkeit für den Gastgeber im Nachholspiel, den Abstand auf Rang zwei zu verkürzen. Die Niederlage im Heimspiel war nicht eingeplant. Altheim glänzte aber zuletzt gegen Ebenweiler auch nicht. Für beide Mannschaften besteht die Chance, sich zu rehabilitieren. Die bisherige Bilanz der Kontrahenten spricht eindeutig für den SV Uttenweiler. Vier Spiele, drei Siege, ein Remis gab es aus der Sicht Uttenweilers, darunter ein 8:3-Sieg im Jahr 2011 in Altheim. Die Gäste sind im Formtief. Fünf Punkte aus fünf Rückrundenspielen sind nicht die Ergebnisse, die der Aufsteiger erwartet hatte.