Die Haut teuer verkaufen

Ein Gegner von fast übermächtiger Gestalt kommt am Samstag nach Altheim-Waldhausen. Der TSV Berg gibt seine Visitenkarte bei den Grün-Weißen ab. Anpfiff ist an diesem Samstag, um 15.30 Uhr.

„Zweischneidig“, sagt Altheims Trainer Sascha Musch zur zweiwöchigen Wettkampfpause. Da der FV Altheim am vergangenen Wochenende eine Pause eingelegt hat - das Spiel gegen den FC Ostrach hatte bereits Ende Aufust stattgefunden (0:3) - konnte Musch mit seiner Mannschaft zum einen intensiver trainieren und auch die leichten Blessuren konnten einigermaßen ausgeheilt werden, zum anderen „war das natürlich für den Spielrhythmus nicht so gut“, sagt Musch. „Zumal wir gerne nach der engagierten Leistung in Oberzell mit dem Punktgewinn nachgelegt hätten und die Euphorie aus dieser Partie gerne mitgenommen hätten.“

Auf der anderen Seite tat die Pause angeschlagenen Spielern wie Sebastian Gaupp oder Patrick Spies gut. „Bei beiden zwickt es noch immer, doch ich denke, dass sie spielen können“, sagt Sascha Musch. Sicher nicht spielen kann Johannes Reuter. „Hanne hat immer noch Schmerzen, wenn er hochspringt und landet oder nach dem Ball geht. Das bringt es sicher nicht, ihn spielen zu lassen. Zumal Bastian Fisel fit ist und spielen kann. Da wäre es nicht gut, Hanne zu bringen. Warum sollten wir dieses Risiko eingehen?“, fragt Musch.

„Für mich als Trainer ist das Berg-Spiel relativ einfach“, sagt Musch auf die Qualität des TSV Berg angesprochen. „Alle erwarten, dass der TSV Berg gewinnt, keiner erwartet einen Sieg von uns“, sagt Musch, der seine Mannschaft ermutigt, locker in dieses Spiel zu gehen. „Natürlich wollen und sollen sich die Jungs zeigen und nicht verstecken. Wir werden aber nicht den Fehler machen mitzuspielen.“ Wohin das führen könne, habe das Spiel Bergs gegen den FC Mengen gezeigt. „Aber natürlich dürfen wir auch nicht nur hintenrein stehen“, warnt Musch. „Schließlich wollen wir auch ein bisschen Wiedergutmachung für die Niederlage gegen Leutkirch betreiben.

Sburlea kriegt eine Pause

Vor allem die Breite des Kaders des TSV Berg dürfte den meisten Gegnern die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Und auch Sascha Musch sagt: „Da sind alle torgefährlich, ich glaube in Balingen hatten sie acht verschiedene Torschützen. Auch ist die Erfahrung, die die Spieler haben natürlich mit den anderen Klubs dieser Liga nicht vergleichbar: Sburlea, Frick, Biggel, nur um einige Namen zu nennen“, sagt Musch. „Aber auch die anderen. Wir werden nicht den Fehler machen, dem TSV Berg ins offene Messer zu laufen.“ Der TSV Berg feierte zuletzt sieben Siege in Folge, ist seit neun Spielen ohne Niederlage, steht verdient an der Tabellenspitze. Zwar lief es an den vergangenen beiden Spieltagen nicht so glatt für den TSV wie zuvor. Doch genau das sieht Trainer Oliver Ofentausek als positiv an. Denn: „Wir haben nach den beiden Partien, in denen es spielerisch nicht so gut lief, keinen Grund, hochmütig zu werden“, sagt Ofentausek nach dem 2:0 gegen Leutkirch und dem 3:2-Sieg gegen den SV Oberzell. „Solche Spiele hätten wir im Vorjahr nicht gewonnen“, lobte Ofentausek.

Eines dieser schönen Tore erzielte am vergangenen Samstag Sabrin Sburlea. Auf ihn wird Ofentausek am Samstag um 15.30 Uhr beim Tabellenzwölften FV Altheim, der am vergangenen Wochenende spielfrei war, aber verzichten. Sburlea ist nach seiner langen Verletzungspause angeschlagen. Wieder dabei ist Andreas Kalteis, der von Beginn an spielen wird. „Er arbeitet viel, er ist unser Anführer in der Spitze“, lobt Ofentausek. Seine Mannschaft müsse in Altheim konzentriert bleiben und aufpassen, nicht in Konter zu laufen.

Genau darauf setzt der FV Altheim, der das Ziel hat, möglichst lange ein gutes Ergebnis zu halten, wenn möglich ein 0:0. „Natürlich haben sich die Spieler nochmals das 1:1 vom vergangenen Jahr ins Gedächtnis gerufen, aber mehr noch die knappe 2:3-Niederlage. Die Spieler sehen das noch als größeren Erfolg. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber viele Spieler sagen, dass sie da noch besser gespielt haben. Und wer weiß, wenn es möglichst lange knapp steht, wird das Spiel vielleicht offener.“ Musch setzt dabei natürlich auch aufs schnelle Umschaltspiel. „Egal wie. Wir treten mit Respekt an, aber nicht mit Angst.“