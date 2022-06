Die Göge ist ein Wochenende lang im Fußballfieber

Nach zweijähriger Corona-Pause treten am Wochenende vom 1. Juli bis 3. Juli insgesamt 91 Mannschaften in unterschiedlichen Wettbewerben beim traditionellen Grümpelturnier im NMH Göge-Stadion gegeneinander an. Das Fußballspektakel für Jung und Alt verspricht sowohl unterhaltsame Elfmeterturniere als auch spannende Spiele beim Grümpelturnier. Den Auftakt bildet der „Tag der Betriebe“ am Freitagabend ab 18 Uhr mit 49 Mannschaften. Hier treffen beim Elfmeterschießen folgende Mannschaften beginnend mit der Vorrunde aufeinander:

Start der Vorrunde des Grümpelturniers für die Aktiven- sowie Nichtaktiven Mannschaften ist am Samstagvormittag ab 10.15 Uhr, bei dem auf den Spielfeldern bis 17 Uhr um den Einzug in die Finalrunden am Sonntag gespielt wird.

Am Samstagabend am 17.45 Uhr wird auch der Stammtisch-Cup ausgetragen. Nachmeldungen sind bis Samstag 12 Uhr möglich!

Am Sonntagvormittag geht es ab 10.30 Uhr mit den Vereinsmeisterschaften im Elfmeterschießen weiter. Dieses Jahr haben sich 20 Mannschaften, verteilt auf 4 Gruppen angemeldet.

Nachdem die Sieger der Vereine ermittelt wurden, geht es am Sonntagnachmittag ab 13.15 Uhr in die entscheidende Phase vom Grümpelturnier. Bis etwa 17.10 Uhr werden die besten Mannschaften der Gruppenphase in den Zwischenrunden- und Finalspielen um den Einzug ins Finale kämpfen. Zwischen den Finalrunden spielen unsere Jugendmannschaften jeweils ein Einlagespiel und die Jumping-Gruppe wird vorgestellt. Die Finals beginnen um 17.10 Uhr (Aktive) und um 17.30 Uhr (Nichtaktive).

Das Sportheim und das Festzelt sind an allen drei Turniertagen für Besucher und Teilnehmer geöffnet, in dem auch abends wieder einiges geboten wird. Der Eintritt ist kostenlos.