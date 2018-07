Die Gewerkschaft lässt über das neue Arbeitgeberangebot abstimmen

Nach mehreren Protestaktionen in den vergangenen Wochen gehen die Gewerkschaftsmitglieder in den Waldburg-Zeil-Kliniken in die Urabstimmung. Zur Abstimmung steht ein neues Angebot der Arbeitgeber. Dieses sieht eine Kombination aus prozentualen Lohnsteigerungen und Festbeträgen als Loherhöhungen vor. Vertreter der Gewerkschaft empfehlen die Annahme, Personalleiter Jürgen Benz von den Waldburg-Zeil-Kliniken in Isny-Neutrauchburg sieht „einen Kompromiss, der uns betriebswirtschaftlich stark belastet.“

Das neue Angebot sieht über die Laufzeit von 18 Monaten eine Kombination aus prozentualen Erhöhungen und Gehaltsaufbesserungen durch Festbeträge vor. Die Forderung der Gewerkschaft lautete auf 7,5 Prozent, das Ursprungsangebot der Arbeitgeber auf 5,3 Prozent. Anke Gähme rechnet die Summe der erreichten Verbesserung für eine Krankenschwester auf 6,5 Prozent. Vereinbart wurde auch der Beginn von Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag, der Arbeitszeit, Freizeitausgleich und Urlaubsansprüche regelt.