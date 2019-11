„Die Geschichte hat sich tatsächlich so abgespielt“

In Kooperation mit der Familie Burth vom Kino Bad Saulgau laden Caritas-Mitarbeiterin Daniela Fiedler und ihr Team am Dienstag zu einem besonderen Filmabend ein.Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Hallo Jule, ich lebe noch!“

Im Mittelpunkt der Doku steht Anna. Sie steckt in einer tiefen Lebenskrise, kämpft mit Ängsten und Gefühlen der Leere und Einsamkeit. Und sie ritzt sich. Das heißt, sie verletzt sich bewusst selbst, um den inneren Druck abzumildern. Immer wieder sind da Gedanken an Suizid. Sie hat Angst vor dem Leben, aber keine vor dem Tod. Und da ist Jule. Jule ist etwa gleich alt und begleitet Anna im Rahmen des Angebots U25 der Caritas per Email über viele Monate hinweg.

Hilfe per Onlineberatung

Weitere Protagonisten des Films sind Julian und Alexandra. Sie haben ihren Freund und ihre Schwester durch Suizid verloren. Der Film erhielt bereits mehrere Preise. „Die Geschichte mit Anna und Jule hat sich tatsächlich so abgespielt“, erzählt Daniela Fiedler, die aktuell dabei ist, eine U25-Onlineberatung für Jugendliche und junge Erwachsene in Bad Saulgau ins Leben zu rufen. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass Gleichaltrige sich dabei unterstützen, aus Lebenskrisen und suizidalen Gedanken wieder herauszufinden. Die Resonanz von jungen Menschen, die diese ehrenamtliche Tätigkeit ausüben wollen, ist in Bad Saulgau bisher noch verhalten. „So eine ehrenamtliche Tätigkeit muss natürlich schon zu einem passen“, weiß die Sozialarbeiterin. Sie weiß aber auch aus eigener Erfahrung, wie bereichernd es sein kann, anderen – in diesem Fall per Mailkontakt – zu helfen.

Gleichzeitig soll das Thema Suizid nachhaltig enttabuisiert werden. „Die meisten Jugendlichen würden nie zugeben, dass sie Suizidgedanken haben“, sagt Daniela Fiedler. Umso wichtiger sei es, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen und entsprechende Hilfe anzubieten. Die Zeit des Erwachsenwerdens ist eine schwierige und auf vielfältige Weise fordernde Lebensphase.

Freude am Leben finden

„In dem Alter fällt es oft schwer, mit Krisen umzugehen, weil die Erfahrung und die nötigen Ressourcen fehlen“, erklärt die Sozialarbeiterin. Es brauche Verständnis, Respekt und das sichere Gefühl, rundum ernst genommen zu werden. Um dann, meist über einen längeren Zeitraum der Begleitung und Unterstützung, irgendwann wieder die Freude am Leben zu finden. „Sich alles komplett anonym von der Seele zu schreiben, Ballast abzuwerfen, das ist so wichtig. Und es kann Leben retten“, sagt Fiedler.

Die Filmemacher Heidi und Bernd Umbreit dokumentieren in ihrem Film den Mailkontakt von Jule und Anna über viele Monate hinweg und erzählen dabei auf achtsame Art und Weise aus dem Leben der beiden Mädchen. Der Dokumentarfilm wird am Dienstag, 19. November, gezeigt. Beginn ist um 18 Uhr im Kino Bad Saulgau, der Eintritt ist frei. Im Anschluss besteht die Möglichkeit des gemeinsamen Gesprächs.