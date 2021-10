Einbrecher nutzen die frühe Dunkelheit

Mit der Zeitumstellung und der frühen Dunkelheit wittern Einbrecher vermehrt ihre Chance. Davor warnt die Polizei in einer Mitteilung. Der Tag des Einbruchsschutzes am 31. Oktober jährt sich in diesem Jahr zum zehnten Mal. Auch diesmal kommen die Fachberater der Polizei Vor Ort, um die Bevölkerung über den Schutz vor Einbrüchen zu informieren. Am Mittwoch beantworten sie auf dem Parkplatz des Toom Fragen und bieten auch die Vor-Ort-Beratung an.

Unter dem Motto „Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit“ nutzt die Polizei seit 2012 am Tag des Einruchsschutzes mit ihren Kooperationspartnern aus Versicherungswirtschaft, Industrieverbänden und Fachbetrieben im Rahmen der bundesweiten Kampagne „K-Einbruch“ den Tag der Zeitumstellung, um für das Thema zu sensibilisieren.

Die dunkle Jahreszeit bietet Einbrechern ein geringeres Entdeckungsrisiko, weshalb die Einbruchszahlen mit der Umstellung auf die Winterzeit erfahrungsgemäß ansteigen. Obwohl die Einbruchszahlen sowohl im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg als auch in Baden-Württemberg in den letzten Jahren deutlich gesunken sind, ist jeder einzelne Einbruch für die Opfer sehr belastend. Die Täter dringen in den Kernbereich der Privatsphäre ein und neben den materiellen Schäden leiden die Opfer oft auch unter psychischen Folgen.

Im Jahr 2020 haben sich Täter präsidiumsweit in 158 Fällen gewaltsam Zutritt zu fremdem Wohnraum verschafft. Im Landkreis Ravensburg wurden 65 Wohnungseinbrüche verzeichnet, im Bodenseekreis 56 und im Landkreis Sigmaringen 37.

So will die Polizei Einbrechern das Leben schwer machen

Insgesamt 229 Wohnungseinbrüche wurden im Jahr 2019 angezeigt. Trotz des deutlichen Rückgangs ist es Ziel des Polizeipräsidiums Ravensburg, Einbrüche wo immer möglich zu verhindern. Hierzu wurde ein Intensivkonzept erarbeitet, um mit einem Mix aus Präsenz, gezielten Kontrollen und einem verstärkten Informationsaustausch das Entdeckungsrisiko für potenzielle Täter zu erhöhen. Unterstützt werden die Präsenzstreifen im Bodenseekreis zusätzlich durch Beamte der Wasserschutzpolizei.

Doch nicht nur polizeiliche Präsenz, sondern auch richtiges Verhalten der Bürgerinnen und Bürger sowie entsprechende Sicherungstechniken können ungewollte Besucher abhalten. Im Jahr 2020 sind rund 43 Prozent der Einbrüche im Polizeipräsidium Ravensburg im Versuchsstadium stecken geblieben. Das ist ein deutlicher Beleg dafür, dass sich technische Sicherungen lohnen. Die Polizei nimmt daher den Tag des Einbruchsschutzes als Anlass, nochmals über mögliche Sicherungsmaßnahmen gegen Einbrecher zu informieren. Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der drei Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis werden in der kommenden Woche mit ihrem mobilen Informationsstand unterwegs sein und in Kooperation mit Baumärkten interessierte Bürgerinnen und Bürger über Einbruchsschutz informieren.

Der mobile Informationsstand wird an folgenden Tagen jeweils von 9 bis 16 Uhr vor Ort sein: Mittwoch, 27.10.2021 Bad Saulgau, Parkplatz TOOM, Donnerstag, 28.10.2021 Friedrichshafen, Parkplatz OBI

Natürlich stehen Ihnen die Fachberater der Polizei auch ganzjährig nach vorheriger Vereinbarung zu Vor-Ort-Beratungen kostenfrei zur Verfügung. Termine können bei den jeweiligen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Ravensburg in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis telefonisch unter 0751/803-1048 oder 07571/104-302 07541/36142-51 oder der zentralen Email-Adresse