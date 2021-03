Die Freude der Kinder währt nur kurz

Mehr als 700 Menschen sind im vergangenen Jahr in Deutschland nach einem Zeckenbiss an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) erkrankt. Das ist der höchste Wert seit Einführung der Meldepflicht vor 20 Jahren. Die meisten Fälle gab es in Baden-Württemberg. Der Landkreis Ravensburg war mit am stärksten betroffen.

Mit Ausnahme des Stadtkreises Heilbronn gelten in Baden-Württemberg alle Stadt- und Landkreise als Risikogebiete. Am meisten Fälle gab es 2020 im Landkreis Freudenstadt;