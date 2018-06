Die Finalisten werden gesucht

Nachdem der erste Versuch Ende April, das Halbfinale in Sigmaringen zu spielen, am Wetter scheiterte, werden beide Halbfinalpartien im Fußball-Bezirkspokal am heutigen Mittwoch ausgetragen. In beiden Spielen gilt der Gast als Favorit. Die TSG Ehingen kann sich dabei sogar noch das Double sichern oder am Ende ganz mit leeren Händen da stehen. Die Partie in Hoßkirch beginnt um 18.30 Uhr, eine Viertelstunde später wird die Partie in Sigmaringen angepfiffen.

SV Hoßkirch - FV Bad Schussenried (Mi., 18.30 Uhr). - Einen Wimpel hat der SV Hoßkirch schon sicher, den des Kreisliga-B-Besten. Jetzt gilt es, sich im Haifischbecken gegen die Bezirksligisten zu behaupten - oder sich zumindest achtbar aus der Affäre zu ziehen. Gegen den FV Bad Schussenried ist das nicht unmöglich, denn die Violetten spielen einmal hui und einmal pfui, allerdings nicht im Pokal. Da setzte sich Bad Schussenried in den vier ersten Runden ohne Gegentor durch. Markus Stocker und Co. besiegten nacheinander die SG Frohnstetten/Storzingen (6:0), den SV Fleischwangen (4:0) sowie die beiden Bezirksligisten Hettingen/Inneringen (2:0) und den FC Mengen (2:0). Etwas knapper ging es im Viertelfinale zu, als Bad Schussenried sich erst in der Nachspielzeit den Sieg mit 3:2 in Ertingen schnappte. Dagegen ist der SV Hoßkirch so was wie das Pokalschreckgespenst seiner Region in dieser Saison. Bis auf den Viertelfinalgegner kamen alle anderen Gegner aus dem näheren Umkreis um Hoßkirch. In der ersten Runde zog die Elf um Trainer Lukas Maier noch ein Freilos, dann gab es einen 1:0-Erfolg gegen den FV Altshausen. Es folgten Siege gegen Blönried/Ebersbach (5:3 n.E.) und Bolstern (3:1). Im Viertelfinale siegte der SV Hoßkirch beim FC Laiz mit 4:2.

SV Sigmaringen - TSG Ehingen (Mi., 18.45 Uhr). - Sowohl der SV Sigmaringen als auch die TSG Ehingen haben sich bis zum Halbfinale durchgespielt. Der SV Sigmaringen hatte dabei die höheren Hürden zu bewältigen. Die Elf von Helmut Ulmer besiegte nach einem Freilos in Runde eins jeweils auf fremdem Geläuf den SV Renhardsweiler (3:1), den SV Ölkofen (6:1), den SV Langenenslingen (6:5 n.E.) und zuletzt die SG Griesingen (3:0). Für den SV Sigmaringen ist es das zweite Mal in Folge, dass die Mannschaft im Halbfinale steht. Im vergangenen Jahr musste sich der Bezirksligist in der Vorschlussrunde dem FV Altheim nach Elfmeterschießen geschlagen geben. Auch die TSG Ehingen hatte es bis jetzt nur mit Kreisligisten zu tun. Siegen gegen Neufra II (4:1), Emerkingen (3:0) und Rißtissen (3:2) folgte ein knapper Erfolg beim SV Betzenweiler, als sich der Kreisligist erst im Elfmeterschießen geschlagen geben musste. In den Punktspielen blieb die TSG Ehingen zweimal siegreich. Das will aber im Bezirkspokal nicht viel heißen, denn da gelten bekanntlich andere Gesetze.