Die Fans tragen Bad Saulgau zum Sieg

Exakt 366 Tage nach dem bislang letzten Heimspiel im Kronried hat der TSV Bad Saulgau auch denselben Gegner wir vor etwas mehr als einem Jahr empfangen: die SG Herbrechtingen/Bolheim. Gab es damals noch eine klare 19:25-Niederlage, so konnte sich bei der Neuauflage der TSV knapp, aber am Ende aufgrund der guten zweiten Halbzeit, verdient mit 22:21 durchsetzen und somit den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel feiern.

Mit Patrick Maas im Tor und einer kompakten 6:0-Abwehr mit Marc Kuttler und Jonas Dück im Mittelblock begann Bad Saulgau konzentriert in der Defensive. Im Angriff merkte man von Beginn an das Fehlen eines echten Mittespielers jedoch an. Die Präzision der Abschlüsse und ein strukturiertes Tempospiel fehlten noch. Kein Team konnte sich in der ersten Halbzeit entscheidend absetzen, da auch die Gäste von der Ostalb zwar aggressiv verteidigten, aber im Angriff wie der TSV zu fehlerhaft agierte. Neuzugang Marc Kuttler konnte mit vier Toren seine Särken im Rückraum zeigen. Mit 8:10 warfen die Gäste bis zur Halbzeit eine kleine Führung heraus.

Die zweite Halbzeit begann besser für Herbrechtingen. Innerhalb von fünf Minuten zogen die Gäste auf 13:9 weg. Jetzt riss sich das Team von Thomas Potzinger aber zusammen. Angetrieben vom lautstarken Publikum gin g der TSV dank des Tores von Jochen Schäfer mit 15:14 wieder in Führung (43.). Dies zeigte Wirkung bei den Gästen, die zunehmend unkonzentrierter spielten. Die dritte Zweiminuten-Strafe und damit die Rote Karte für den besten Spieler der Gäste, Adrian Akermann, schwächte sie zusätzlich.

Der TSV zog auf vier Tore mit 18:14 weg. Das Angriffsspiel schien nun abgestimmter zu funktionieren. Doch erneute Unkonzentriertheiten brachten die Mannschaft von Cosmin Popa wieder auf 19:18 heran (53.). Das Spiel war wieder offen. In der 55. Minute glichen die Gäste aus.

Nun führten die tolle Unterstützung der Zuschauer und einige starke Aktionen von Patrick Fritz zur Wende zugunsten des TSV. Zwei Minuten vor Spielende erzielte Marc Kuttler mit seinem achten Tor das vorentscheidende 22:20. Herbrechtingen verkürzte zwar nochmals zum 22:21, aber ein Timeout für den TSV und ein starker Block von Kuttler in letzter Sekunde retteten den Sieg.

Sowohl der Sportliche Leiter, Krischan Hillenbrand, als auch Trainer Thomas Potzinger zeigten sich im Anschluss zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung in der Abwehr. Einig waren sich beide darin, dass die Schwierigkeiten noch im Angriff liegen, an denen noch gefeilt werden muss. Im Derby in Biberach am kommenden Samstag wird Marco Weisser wieder mit dabei sein können, um auf der Mitte-Position für mehr Optionen zu sorgen.