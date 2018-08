Die Enttäuschten gegen die Erfolgreichen

In einer vom 10. Spieltag vorgezogenen Partie treffen am Mittwoch in der Fußball-Landesliga der FV Altheim und der FC Ostrach aufeinander. Spielbeginn in Altheim ist um 18.15 Uhr.

Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen für diese Partie kaum sein. Während der runderneuerte FC Ostrach mit dem Selbstvertrauen eines 3:0-Sieges am vergangenen Samstag bei der TSG Balingen II nach Altheim reist, musste die Mannschaft von Trainer Rudi Soukup am vergangenen Samstag zeitgleich eine 0:6-Heimschlappe gegen den SV Ochsenhausen einstecken. Hielt der FV Altheim in der ersten Halbzeit phasenweise noch dagegen, brachen im zweiten Abschnitt alle Dämme bei den Grün-Weißen. Knackpunkte waren der Platzverweis für Innenverteidiger Fabian Springer kurz vor der Pause (40.) und das 0:3 der Ochsenhausener kurz nach der Pause (46.). Zum einen hat die Niederlage tiefe Spuren bei den Altheimern hinterlassen, zum anderen fehlt Fabian Springer als wichtige Stütze in der Innenverteidigung seiner Mannschaft. Wer Springer ersetzen soll ist fraglich. Zwar versuchte Altheims Trainer Rudolf Soukup Youngster Pius Spieler am Samstag mit seiner Einwechslung Spielpraxis zu geben, doch Ersatz für Springer ist Spieler genausowenig wie der aus Ravensburg gekommene Björn Pfister. „Björn hat zwar vor dem Spiel gegen Ochsenhausen am Freitag leichtes Lauftraining absolviert, das aber abgebrochen. Noch hat er zu große Schmerzen“, sagte Soukup nach der Partie gegen Ochsenhausen. „Wir werden wohl umstellen müssen“, kündigt er an. Trotzdem hat Soukup seine gute Laune nicht verloren. „Unser Ziel war es aus den ersten vier Spielen sieben Punkte zu holen. Das können wir noch schaffen. Denn wir haben gewusst, dass unter den ersten vier Mannschaften - bis auf Ochsenhausen, wie sich gezeigt hat - einige Mannschaften sind, auf deren Niveau wir uns sehen. Sechs Punkte wären aber auch noch okay.“

Der Sieg des FC Ostrach in Balingen war am Ende hochverdient. Die Söllner-Elf konnte am vergangenen Samstag ihr ganzes Potenzial ausschöpfen und war vorallem im Angriff sehr effektiv. Dies sollten die Zebras auch heute sein. Im Ostracher Lager war man nach dem Sieg gegen Balingen zufrieden. Vor der Partie wäre man mit einem Punkt zufrieden gewesen. Dass es dann drei wurden freute nicht nur die mitgereisten Fans. Nun heißt es nachlegen. Das Trainerduo Christian Söllner und Timo Reutter, letzterer ist wieder aus dem Urlaub zurück, werden ihrem System treu bleiben und an der Anfangself nichts groß ändern. Alle Mann an Bord heißt es derzeit was bedeutet, dass man aus dem Vollen schöpfen kann. Vorsicht gilt vor Florian Geiselhart, dem schnellen FV-Stürmer und auch Martin Schrode der die Bälle im Mittelfeld verteilt. Darauf müssen sich die FCO-Kicker einstellen. Früh stören und Fehler, wenn möglich, konsequent ausnutzen. Mit dieser Vorgabe werden sich die Buchbühlkicker in Altheim aller Voraussicht nach vorstellen.