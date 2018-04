Die Deeths sind wieder erfolgreich unterwegs

Bei den Internacional Senior Tennis-Championships im nordspanischen Llafranc-Girona haben Michaela und Terry Deeth vom TC Sigmaringen wieder einmal Erfolge auf höchster internationaler Ebene gefeiert. Das Turnier fand im Rahmen der ITF-Seniors-Tour statt. Im Einzelwettbewerb der Altersklasse über 35 Jahre musste sich Michaela Deeth lediglich der ebenfalls aus Deutschland stammenden Ulrike Heuermann geschlagen geben und belegte damit einen hervorragendenzweiten Platz in der Gesamtwertung. Ihr Ehemann Terry Deeth setzte seine Siegesserie in 2018 konsequent fort. Mit mittlerweile zehn Siegen aus zehn Matches bei Turnieren der über 50-Jährigen blieb der Trainer des TC Sigmaringen auch in Spanien ungeschlagen. Ohne einen Satz abgeben zu müssen zog er souverän ins Finale ein. Dort traf er auf den Deutschen Matthias Mander, den er klar mit 6:2, 6:0 besiegte. Deeth belegt derzeit Platz vier der ITF-Weltrangliste in seiner Altersklasse. Das Turnier in Llafranc-Girona bot Michaela und Terry Deeth wieder einmal die Möglichkeit, im Mixed-Wettbewerb der über 35-jährigen gemeinsam anzutreten. Zwei Matches mussten sie bis zum Turniersieg bestreiten. Mit 6:0, 6:0 und 6:0, 6:1 ließen sie ihren Gegnern keine Chance und konnten die Turnierwoche erfolgreich abschließen.