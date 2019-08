Die „Crazy Schoko-Bons“ springen aufs oberste Treppchen

Ein reitsportlicher Höhepunkt, der so viele Zuschauer wie noch nie in Herbertingen auf die Reitanlage bei einem Team-Wettbewerb gelockt hat, ist das 13. Mannschaftsspringen am vergangenen Mittwoch in Herbertingen gewesen. Zwei Teamspring-Wettbewerbe wurden ausgerichtet, zu dem sich 18 Mannschaften mit jeweils vier Reiter angemeldet hatten. Im E-Springen siegte das Team „Riding-Air“, das im A-Springen war die Mannschaft „Crazy Schoko-Bons“ erfolgreich.

Mit dem Verlauf dieses Turniers zeigte sich Josef Heinzelmann, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Herbertingen, mehr als zufrieden. Zum einen, was die Qualität von Pferd und Reiter anbelangt, zum andern freute er sich über so viele Zuschauer, die das Turnier angelockt hatte. Für ihn sei dies auch ein Zeichen dafür, dass der Verein mit seiner tollen Anlage auf dem richtigen Weg sei und er auch von den Reitern nur ein positives Feedback erhielt. Dazu kommt, dass der Abend ohne Zwischenfälle über die Bühne ging und beste Werbung für den Pferdesport war. „Ich denke, wir haben uns mit dieser Veranstaltung wieder einen guten Namen gemacht“, sagte der Vorsitzende.

Dass neben dem sportlichen Aspekt auch der Spaß an der Reiterei zum Ausdruck kam, dafür sorgten die Reiter wieder selbst. Getreu ihren Team-Namen, hatten sich alle wieder was Tolles einfallen lassen, sowohl für Reiter als auch fürs Pferd. So kam beim „Baumfäller-Team“ viel Laub am Pferd zum Einsatz, die „Riding-Air“ fiel vor allem durch tolle Kostüme und klasse Bemalung der Pferde auf. Bei den „Schlümpfen“ war das Motto bei den Pferden mit ihren weißen Mützen unverkennbar und auch die anderen Teams gingen kreativ zu Werke. Somit wurde auch heuer wieder eine Kostümwertung ausgelobt, die an die „Baumfäller“ und „Bravehart mit Gefolge“ ging. Aber auch die akustische Unterstützung von Pferd und Reiter durch die Zuschauer wurden gewertet. In dieser Wertung hatte das Team „Dunzis Schokoladenseite“ und „Vier Reiter sehen schwarz“ die Nase vorn. Denn sie wurden von ihren Fans frenetisch beim Wettkampf angefeuert.

Um das Spring-Event an diesem Abend auch für die Zuschauer interessant zu gestalten, stand zuerst der erste von zwei Durchgängen des Teamspringens der Kategorie A (Hindernisse bis 100 Zentimeter Höhe) an. Dazwischen fand das E-Springen (80 Zentimeter) und danach der zweite Umlauf des A-Wettbewerbs statt. Zum Teamspring-Wettbewerb der Klasse E gingen acht Mannschaften mit je vier Reitern an den Start. Nach einmaligem Durchgang ging der Sieg an die Mannschaft „Riding-Air“. Die erfolgreiche Equipe bestand aus Julia Ebert, Delis Hund, Lea Gührer (alle Heratskirch) und Ina Seifreid (Tettnang). Zweite wurden dann „Die Baumfäller“ mit Lilly Merk, Lina Sophie Strobel, Franca Sibel und Emily Gueter (alle Bad Waldsee). „Die Schlümpfe“ sprangen auf Platz drei mit Melanie Roos (Wilhelmsdorf), Juliana Ludy (Herbertingen), Stefanie Allgaier (Bergartreute) und Vanessa Bizhannia (Madenreute).Die weiteren Team-Platzierungen: 4. Grün ist das neue Gold, 5. Vier Reiter sehen schwarz, 6. Panzerknacker, 7. RSB Schwimmer.

Im Teamspring-Wettbewerb der Kategorie A war in diesem Jahr kein Stechen erforderlich, denn das Team der „Crazy Schoko-Bons“ ging als einzige Mannschaft in beiden Umläufen fehlerfrei. Das Siegerteam bestand aus Ronja Butscher (Hauertz), Emily Foot und Julia Gindele (beide Bad Wurzach), Ella Neff (Kißlegg). Der zweite Platz ging an: „Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu“ mit Lars Rennwanz (Laiz), Madlen und Elena Wolff (beide Herbertingen) und Sabrina Schmid (Laiz). Rang drei belegten „Gronmayer's Mädels“ mit Selina Sinnstein, Theresa Schmidt, Nicole Göser, Eva Kehrmüller (alle Leutkirch). Die weiteren Platzierungen: 4. Dunzis Schokoladenseite, 5. PMB BP, 6. Bibbidi-Bobbidi-Boo, 7. Die Einhörner, 8. Dobelmühle-Ladys, 9. Bravehart mit Gefolge.