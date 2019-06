Die Blasmusik spielt beim Rathaus

Die Stadtmusik Bad Saulgau lädt am Freitag, 7. Juni, ab 17 Uhr zu einem Seneradenkonzert auf dem Oberamteihof beim Rathaus in Bad Saulgau ein. Beteiligt sind die Bläserlinge, das Jugendblasorchester, die Stadtmusik sowie der Musikverein Ailingen.

Vor Jahren schon haben Musikdirektor Stefan Leja und seine Stadtmusik Bad Saulgau eine Serenade auf dem Rathausplatz ins jährliche Sommerprogramm mit aufgenommen. Das wunderbare Ambiente, die hervorragenden Musikdarbietungen, das immer passende schöne Wetter und die Verpflegung durch die Freunde der Bürgerwache haben all die Jahre viele Besucher in den Oberamteihof gelockt.

Die 1200-Jahr-Feier der Stadt Bad Saulgau und das gleichzeitig begangene Jubiläum des 50-jährigen Bestehens der Musikschule Bad Saulgau haben die Organisatoren und Programmverantwortlichen zu Höchstleistungen motiviert. Gleich bei drei verschiedenen Orchestern steht Musikdirektor Stefan Leja musikalisch verantwortlich am Dirigentenpult, bei den Bläserlingen, beim Jugendblasorchester und bei der Stadtmusik Bad Saulgau.

Viele Mamas und Papas, Omas und Opas, Tanten und Onkel, Freunde und Nachbarn sind gespannt, wie sich „die Kleinsten der Bad Saulgauer Blasmusikszene“ mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein, aber auch mit leichtem Lampenfieber schlagen werden. Schon etwas mehr Routine erwartet die vielen Besucher des Serenaden-Konzerts beim Auftritt des Jugendblasorchesters, seit Jahren bei verschiedenen Wertungs- und Kritikspielen mit höchsten Lorbeeren ausgezeichnet.

Stadtmusik spielt Unterhaltsames

Das Ziel der Nachwuchsmusiker an ihren Blech- und Holzblasinstrumenten und am Schlagzeug, bei „den Großen“ mitwirken zu dürfen, präsentiert sich im Anschluss in Form der Stadtmusik Bad Saulgau auf der Bühne. Bekannte Melodien der leichteren Muse, aber auch neu für das Sommerprogramm einstudierte Musikstücke werden Stefan Leja und sein Orchester zum Besten geben.

Zum Abschluss der Mammutveranstaltung in Sachen Blasmusik präsentiert sich der Musikverein Ailingen, zu dem die Stadtmusik seit Jahren freundschaftliche Beziehungen und Auftritte im Austausch pflegt. Das Serenadenkonzert mit Blasmusik, die begeistert, beginnt am Freitag, 7. Juni, um 17 Uhr im Oberamteihof vor dem Rathaus. Eintritt wird nicht verlangt und dank der immer noch installierten Zuschauertribüne sind ausreichend Sitzplätze vorhanden. Musikalische Vielfalt, Abwechslung mit vier verschiedenen Orchestern, beste Wetterprognosen und die Möglichkeit, sich mit Speis und Trank immer wieder zu stärken,