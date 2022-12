Die Bläserklasse des WKSV in der Aicher-Scholl-Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Alle Jahre wieder…“ ist nicht nur der Titel eines Weihnachtsliedes, sondern auch das Motto der Bläserklassen des Walter Knoll Schulverbundes unter der Leitung von Martina Barczyk, wenn es um den Besuch in der Aicher-Scholl-Schule geht. Auch in diesem Jahr gelang es den jungen Musikerinnen und Musikern, ihr Publikum auf eine musikalische Reise in der Vorweihnachtszeit mitzunehmen.

„Die Freude und die Begeisterung, die uns hier entgegengebracht wird, ist phänomenal“, so Martina Barczyk. Es wurde mitgeklatscht, mitgestampft und mitgesungen; auch eine Zugabe und ebenso die traditionelle „Bläserklassenhymne“ wurden eingefordert. Die Schülerinnen und Schüler des Schulverbundes waren wieder einmal sehr beeindruckt von der Herzlichkeit und der schönen Atmosphäre, aber auch stolz darauf, die Ergebnisse ihrer intensiven Arbeit und Proben präsentieren zu können.

Das Publikum bedankte sich bei den Musikern mit einem kleinen Geschenk vom Nikolaus. Und wie jedes Jahr hat es allen Beteiligten wieder sehr viel Spaß gemacht – eben „Alle Jahre wieder…“.