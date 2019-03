Die Bewegungen sitzen und der Sound stimmt

Das Publikum ist am Donnerstagabend im Stadtforum Bad Saulgau überraschend gemischt gewesen. Schließlich gibt es eingefleischte Fans der Band Queen, die behaupten, echte Anhänger seien nur diejenigen, die das legendäre Live-Aid Konzert 1985 live im Fernsehen oder am Radio verfolgt haben. Zumindest sollte man schon auf der Welt gewesen sein, als Freddie Mercury noch lebte. Alles Quatsch. Das bewiesen diejenigen im Publikum, die jünger als 30 Jahre alt waren, aber trotzdem eine Menge Spaß mit der Tribute-Band The Bohemians hatten. Und davon gab es nicht wenige.

An der Abendkasse waren auch noch fast alle Restkarten weg gegangen. Paare nahmen sogar in Kauf, getrennt zu sitzen, um die Show „A night of Queen“ erleben zu dürfen. Gespräche drehten sich da natürlich vor allem um eins: Wie nah würden die Musiker und vor allem Frontmann Rob Comber an die Originale herankommen? Eventuell waren Wiederholungstäter im Publikum, aber die bewegten sich nicht in Hörweite der „Schwäbischen Zeitung“. Im Jahr 2015 waren die Bohemians nämlich bereits schon einmal in Bad Saulgau zu Gast gewesen. Damals traten sie mit einem kleinen Streicherensemble auf und hatten eine Sängerin für ein Duett mitgebracht.

Nah am Original

Dies vermisste an diesem Abend vermutlich niemand, denn es reihte sich auch so Hit an Hit. Obwohl die Band am Vortag noch in Belgien gespielt hatte und am Freitag in der Schweiz erwartet wurde, war den Musikern keine Müdigkeit anzusehen. Im Fokus stand natürlich Rob Comber, der nicht nur optisch nah an sein Vorbild heran kam, sondern auch Freddie Mercurys Bewegungen auf der Bühne perfekt verinnerlicht hatte. Er animierte das Publikum zum Aufstehen, Mittanzen, Klatschen und Mitsingen, verzichtete dabei aber zugunsten der Musik auf längere Ansprachen. Weil er bei Liedern wie „I want it all“ und „Somebody to love“ stimmlich wirklich ganz nah am Original war und auch „Bohemian Rhapsody“ meisterte, drückten die Zuhörer dann auch ein Öhrchen zu, wenn der Chor bei „Bicycle Race“ etwas schief klang.

Schlagzeuger Wayne Bourne verkünstelte sich einmal bei „Don’t stop me now“ und fand zunächst nicht in seinen Rhythmus zurück, was dazu führte, dass sich die übrigen Bandmitglieder grinsend zu ihm herumdrehten und der eine oder andere im Publikum schmunzeln musste.

Im zweiten Teil des Konzerts trug Rob Comber dann das Outfit, das Freddie Mercury beim Live-Aid-Konzert im Londoner Wembley Stadion getragen hatte. Das erkannten im Publikum dann natürlich auch diejenigen wieder, die vielleicht erst über den erfolgreichen, oscargekrönten Kinofilm „Bohemian Rhapsody“ auf den Geschmack gekommen waren. Und wer diesen Auftritt schon so oft gesehen hat, dass sich ihm sogar kleinste Details eingeprägt haben, nahm im Stadtforum erfreut zur Kenntnis, dass das Mikro am Piano mit einem grünen Klebeband versehen waren und die Wasserflaschen entsprechend arrangiert waren.

Die Night of Queen hätte ruhig noch etwas länger dauern können.