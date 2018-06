Die Besten dürfen zum Saisonfinale

96 Golfer haben an der Expert-Golf-Trophy in Bad Saulgau teilgenommen. Der Kanonenstart erfolgte um 11 Uhr mit drei Böllerschüssen vom Marketingleiter des Bad Saulgauer Elektromarktes, Thilo Hiltmann. Die Erstplatzierten der Brutto- und Nettowertungen fliegen nach Mallorca zum Saisonfinale.

Der Golfplatz präsentierte sich zum ersten Sponsorenturnier in dieser Saison in tadellosem Zustand. Greenkeeper Thomas Uhland-Busse hatte mit seinem Team hervorragende Arbeit geleistet. Die Golfer begannen hochmotiviert, mit dem Ziel die Golfreise zum Saison-Finale nach Mallorca antreten zu dürfen oder zumindest einen der Sachpreise zu gewinnen.

Bereits nach den ersten Bahnen mussten sie dann aber feststellen, dass das Rough mit seinem hohen Gras ein Golfbälle fressendes Monster und der Golfplatz schwer zu spielen war. Dennoch gelang es einigen Golfern, ihr Handicap zu verbessern. Nach der Runde fanden sich die Spieler auf der Terrasse ein und erwarteten mit Spannung die Turnierauswertung. Die Sieger der einzelnen Klassen gewannen – neben Sachpreisen – eine Einladung zum Saisonfinale nach Mallorca.

Drei Spieler gleiche Punktzahl

Gegen 17.30 Uhr lagen die Turnierergebnisse und Sonderwertungen vor und Rolf Ostermeier, Präsident des Golf-Clubs Bad Saulgau, begann mit der Siegerehrung. In allen drei Nettoklassen mussten die endgültigen Platzierungen mit einem Stechen ermittelt werden.

In der Nettoklasse A hatten gleich fünf Spieler dieselbe Punktzahl erreicht. Sieger im Stechen wurde Bernhard Unger. Er konnte, neben Ralf Breitkopf und Jürgen Ramolla, als Nettosieger in ihren Klassen, den Gutschein für die Reise und einen der Sachpreise aus den Händen von Marcus Andre entgegen nehmen. In der Bruttowertung konnten sich Beate Schokols und Christian Kümmerle mit jeweils deutlichem Vorsprung den Sieg sichern. Auch sie fahren Ende Oktober zum Finale nach Mallorca.