Die Aufsteiger liegen eng beisammen

Der erste Spieltag der Rückrunde in der Kreisliga A 2 steht an. Zeit für ein erstes Resümee: Unter den ersten Sieben sind die Mannschaften, die dort zu erwarten waren. Renhardsweilers zweiter Tabellenplatz überrascht ein wenig, auch weil die Mannschaft auf zwei wichtige Stützen verzichten muss (Maximilian Felder, Tjeripo Karuaihe, bd. Kreuzbandriss). Die SGM Alb-Lauchert freut sich auf Rückkehrer Alexander Sauter, der nach der Winterpause wieder zum Kader stößt. Laiz und Sigmaringen haben den Abstieg verdaut. Braunenweiler und Türkiyemspor liegen auf der Lauer. Die SGM TSV Scheer/SV Ennetach hat bewiesen, dass sie in die Verfolgerrolle schlüpfen kann. Schön vereint sind die Aufsteiger: Frohnstetten/Storzingen Ostrach II und Hochberg belegen die Ränge neun bis elf. Von den Mannschaften am Tabellenende war der FC Inzigkofen/Vil./Eng. weiter vorne zu erwarten. Bronnen tut sich als Letzter sehr schwer, Bolstern hatte vor der Saison keine großen Ansprüche gestellt. Türk Gücü und Fulgenstadt versuchen sich freizuschwimmen.

SG Alb-Lauchert – SV Bronnen (Sa., 17 Uhr; Hinspiel: 1:1). - Zwei unterschiedliche Halbzeiten sahen die Fans im Hinspiel. Der Gastgeber ging in Führung, konnte aber den Ausgleich nicht verhindern. Die Vorzeichen stehen vor dem Rückspiel ein wenig anders. Die Hausherren sind favorisiert, bei den Gästen ist der Wurm drin ist. Die klaren Pleiten will Bronnen ausblenden. Vielleicht gelingt ja eine Derby-Überraschung. Wäre gut für die Moral.

FC Ostrach II – SV Hochberg (So., 14.30 Uhr; 3:0). - Bereits zur Pause lagen die Schwarz-Weißen im Hinspiel mit 2:0 in Front und ließen nichts anbrennen. Zuletzt lief es auch gut, es klappte sogar zu Hause, sodass viele auf einen Heimerfolg auch gegen den Mitaufsteiger hoffen. Hochberg würde zu gerne dieses Mal den Spieß umdrehen. Der Kader ist stark genug. Das Spiel wurde um 1 1/4 Stunden nach hinten verlegt, die Reserve beginnt um 12.15 Uhr.

FV Bad Saulgau – SV Renhardsweiler (So., 14.30 Uhr; 2:2). - Die Niederlage vergangene Woche gegen Scheer/Ennetach hat Trainer Markus Keller akzeptiert. Da auch die direkte Konkurrenz patzte, ist nicht viel passiert. Im letzten Heimspiel, gleichzeitig das Spitzenspiel, gilt es nochmals an die Grenzen zu gehen. Das Derby wird seiner Mannschaft alles abverlangen, da war sich Markus Keller am vergangenen Sonntagmorgen sicher. Für Renhardsweiler ist der zweite Platz nach eigener Aussage eine (schöne) Momentaufnahme. Im Hinspiel gab es einen Punkt. Auch dieses Mal?

SV Sigmaringen – SC Türkiyemspor Saulgau (So., 14.30 Uhr; 1:3). - An das Hinspiel hat die Ulmer-Truppe keine gute Erinnerungen. Sigmaringen dominierte, biss sich aber an Torhüter Enes Aksu die Zähne aus. Beide steigerten sich im weiteren Verlauf weiter und gehören zu Bad Saulgaus Verfolgern. Sigmaringen präsentierte sich zuletzt gut, dagegen schwächelte Türkiyemspor zuletzt. Doch die Elf würde gerne ans Hinrundenspiel anknüpfen. Wird schwer, weil die Kreisstädter auch über individuelle Klasse verfügen.

SV Bolstern – FC Inzigkofen/Vil./Eng. (So., 14.30 Uhr; 2:5). - Der zweite Saisonsieg am vergangenen Wochenende könnte für die Hausherren das Signal zum Aufbruch für die letzten zwei Spiele vor der Winterpause gewesen sein. Außerdem ist der FC 99 derzeit schlagbar. Sechs Punkte fehlen Bolstern, um wieder ausreichend Land zu sehen. Die Gäste sollten ihre Leistungen der Vorrunde nicht aufs Spiel setzen, sonst landet „Neunundneunzig“ schnell im Keller. Für die Gäste ist es das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr.

FC Laiz – SG Frohnstetten/Storz. (So., 14.30 Uhr; 2:3). - Eine von drei Niederlagen in der Hinserie kassierte der Bezirksliga-Absteiger in Frohnstetten. Drei Punkte, die fehlen, sonst wäre der FCL bis auf drei Punkte am Tabellenführer dran. Nicht gerne wird sich FC-Keeper Heiko Stauss ans Hinspiel erinnern. Da landete ein Ball aus der Distanz im Tor des Keepers, weil er zu weit vorm Tor stand. Jetzt kann er mithelfen, diese Scharte auszuwetzen. Die SG ist eine der Überraschungen der Hinrunde, auch weil mit Spielertrainer Bach einer im Tor steht, der schon einige Punkte festgehalten hat.

FV Fulgenstadt – SV Braunenweiler (So., 14.30 Uhr; 0:1). - Ein Elfmeter kurz vor Ende zu Gunsten von Braunenweiler entschied das Hinspiel. Der Gastgeber braucht jeden Punkt. Braunenweiler kann bis zur Winterpause den Abstand zur Spitze halten, hat aber mit dem FC Laiz noch einen dicken Brocken vor sich. Das Derby steht unter dem Motto: verlieren verboten.

SG TSV Scheer/SV Ennetach – SPV Türk G. Sigmaringen (So., 14.30 Uhr; 1:1). - Voll des Lobes war am Sonntag FVS-Trainer Markus Keller für denAuftritt der SG. Nach dem Sieg in Bad Saulgau ist die SGM favorisiert. Auch im Hinspiel roch es nach einem Auswärtssieg, doch die SGM nutzte ihre Chancen nicht. Unter seinen Möglichkeiten blieb auch Türk Gücü in der nun abgelaufenen Vorrunde, auch weil Yilmaz Oktan jede Woche mit einem anderen Kader auflaufen muss. Mit einem Punkt wäre Oktan sicher zufrieden.