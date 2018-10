Didi Jungs Wohnung gleicht einem Schilderwald

Der Bad Saulgauer Dieter „Didi“ Jung, langjähriger Wirt des Gasthauses Bohnenstengel, stellt ab Freitag, 2. November, große Teile seiner Sammlung im Stadtmuseum aus. In seiner Dachwohnung hängen unzählige Schilder und Werbeplakate an den Wänden. Vor mehr als 50 Jahren fing der 66-Jährige mit seiner Sammlung an.

Didi Jungs Eltern waren früher selbst Sammler gewesen. „Sie haben mich mit ihrer Sammelleidenschaft angesteckt“, sagt Jung, der die Führung durch seine Wohnung in einem Zimmer beginnt, in dem ein altes Möbelstück – ein Büfett im Jugendhausstil – steht. „Das habe ich 1967 gekauft“, sagt Jung, der sich dann aber immer mehr auf die Sammlung von Schildern und Werbeplakate konzentrierte. Seine vielen Schilder und Bilder hängen in Zweit- und Drittreihung übereinander und zieren eng nebeneinander befestigt die Decken von Diele, Wohn- und Schlafzimmer.

Er legt Wert auf die Grafik

Didi Jung war fünf Jahrzehnte lang bei Flohmärkten und – für ihn viel effektiver – in deutschen Großstädten bei mindestens vier Auktionen im Jahr, um seine Sammlung zu erweitern – und zwar gezielt. „Mir musste das Sammelstück schon gefallen.“ Er achtete beim Erwerb der Schilder auf die Grafik, auf deutlich erkennbare Werbung in Schrift und Bild. Und er wusste, wie oft ein Schild oder ein Bild existierte. Einmal, so Jung, sei er in einer Nacht- und Nebel Aktion nach Amsterdam gefahren, um ein Bild zu kaufen. Genau dieses eine Bild wollte er haben. „Es war dann aber ein anderes“, so Jung, der dann wieder enttäuscht zurück nach Bad Saulgau fuhr. Jung hielt in etlichen Auktionskatalogen Ausschau nach weiteren Sammelstücken und tauschte sich regelmäßig mit anderen Sammlern aus, die den Bad Saulgauer Schilder-Dieter nannten. „Das Sammeln hat mich nicht losgelassen.“

Erst vor etwa zehn Jahren hörte er mit dem Sammeln auf. „Mein Dachausbau hat ganz schön Geld gekostet“, sagt Jung. Und viel Geld habe er auch in seine Sammlung investiert. „Meine Erbschaft ist in die Sammlung geflossen“, sagt der frühere Wirt der Gaststätte Bohnenstengel, die er ebenfalls mit vielen Bildern und Schildern dekorierte. „Die meisten Gäste haben dafür aber keinen Blick gehabt“, so Jung, der bis vor fünf Jahren eine Kultkneipe gegenüber des Bahnhofs betrieb. „Ich habe zum richtigen Zeitpunkt mit dem Bohnenstengel aufgehört“, ergänzt Jung, dem es aber zu Hause in seinem eigenen Museum nicht langweilig wird, auch wenn er seine Sammlung derzeit nicht mehr erweitert oder begehrte Stücke verkauft. „Bis zu 70 Objekte habe ich schon verkauft.“

Als der Arbeitskreis Stadtmuseum ihn zu Hause besuchte und mit der Idee konfrontierte, seine Sammlung im Stadtmuseum auszustellen, sagte Didi Jung spontan zu. „Das freut mich, wenn andere Menschen meine Sammlung sehen dürfen.“ Alle Stücke werden es aufgrund der Vielzahl aber nicht ins Stadtmuseum schaffen. Aber Didi Jung räumt seit Tagen seine Wohnung leer, um die Ausstellung bestücken zu können. Über jedes Sammelstück, das er in Folie zum Abtransport verpackt, könnte Didi Jung eine Geschichte erzählen.