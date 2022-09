Diakonieladen Bad Saulgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Diakonieladen am Kirchplatz 6 in Bad Saulgau wird Nachhaltigkeit und soziales Engagement gelebt: Für Frauen und Männer, Jugendliche und Kinder gibt es gute und modische Second Hand Kleidung. Martina Braun und ihr Team beraten ihre Kundinnen und Kunden mit geschultem Auge und kleiden sie mit viel Freude neu ein. Die Preise sind günstig und der Erlös kommt einem guten Zweck zugute. In diesem Jahr kamen 3000 Euro zusammen, der Diakonieladen unterstützt mit jeweils 1000 Euro den Verein „Bürger helfen Bürgern“ in Bad Saulgau, das Tierheim in Sigmaringen und die Aktion „Grips – Mach mit, bleib fit“, ein Angebot der Diakonischen Bezirksstelle Biberach für ältere Menschen, die ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit erhalten wollen. So fördert ein diakonisches Projekt andere Hilfsprojekte: eine gelebte Form der Solidarität!