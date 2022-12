Diakon Karl-Josef Arnold stellt sich vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dienstag, 6. Dezember, lud das katholische Dekanat die Priester- und Diakon-Pensionäre sowie die Pfarrhausfrauen zu einem adventlichen Nachmittag ein.

Dekan Peter Müller begrüßte die Gäste herzlich, insbesondere auch Diakon Karl-Josef Arnold, der seit 1. November Diözesanbeauftragter für Priester und Diakone im Ruhestand in der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist. Nach einer gemütlichen Kaffeerunde, in der sich alle austauschen konnten, gestaltete Diakon Hans Heller zusammen mit seiner Frau eine Andacht, die in den Advent einstimmte und bei der bekannte Adventslieder gesungen wurden.

Nach dem geistlichen Impuls stellte sich Diakon Karl-Josef Arnold vor, der an diesem Nachmittag extra gekommen war, um etwas über sich und seine Arbeit zu erzählen sowie erste Kontakte zu knüpfen. Dekanatsreferent Björn Held berichtete schließlich über aktuelle Themen und Ereignisse im Dekanat und wies auf die bevorstehende Dekanewahl 2023 hin, bei der auch ein Vertreter der Pensionäre mitwählen darf.

Beim anschließenden Abendessen klang der Abend aus. Dekan Peter Müller dankte zum Schluss Diakon Heller und seiner Frau mit einem Geschenkkorb für die gute Vorbereitung des Nachmittags und den engagierten Einsatz für die Pensionäre im Dekanat Saulgau. Es war das erste Mal nach zwei Jahren Corona-Pause, dass sich die Pensionäre in dieser Weise wieder im Advent treffen konnten.