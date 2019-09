DGB-Vertreter mahnen: „Die Landkarte war noch nie so blutig wie heute“

Nur wenige Bürger haben sich am Sonntag auf den Weg gemacht, um der Einladung des Kreisvorstands des Deutschen Gewerkschaftsbunds auf das ehemalige Kaufland-Gelände in Bad Saulgau zu folgen. Anlass war der Antikriegstag, der immer am Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs begangen wird. Und der Umstand, dass auf diesem Areal gegen Ende dieses Krieges ein Außenlager des KZ Dachau stand. Viele wissen bis heute nichts darüber. Kein Wunder: Es wurde viele Jahrzehnte nicht thematisiert.

DGB-Kreisvorstandsmitglied Jürgen Witt hat dieses Kapitel der Stadtgeschichte zu diesem Anlass eindrücklich aufgeschlagen. Und das ganz konkret anhand Georg Metzlers Buch „Geheime Kommandosache“. Dem Autor und dessen intensiven Recherchen ist es maßgeblich zu verdanken, dass die Vorkommnisse nach jahrzehntelangem Stillschweigen ungeschönt ans Licht kamen und Basis für eine Aufarbeitung bilden.

„Eigentlich wollten wir zum Gedenken an die Insassen des Lagers am Gedenkstein Blumen niederlegen“, sagte der Kreisvorsitzende Rudolf Christian. Doch das war nicht möglich: Der Stein wurde aufgrund der Umzugs- und Abrissarbeiten auf dem Gelände auf den Bauhof verfrachtet. Dort wird er gelagert, bis ein neuer Standort gefunden ist.

Verschärfte Kriegsgefahr

Christian erinnerte an die 80er-Jahre, als Millionen von Menschen gegen die atomare Aufrüstung der USA und der damaligen Sowjetunion demonstrierten. „Doch die heutige Welt ist nicht friedlicher geworden“, sagte er. „Die Landkarte war noch nie so blutig wie heute.“ Seit der Aufkündigung des INF-Vertrags habe sich die Kriegsgefahr verschärft. Es gibt keine fairen und keine sauberen Kriege, zitierte er anschließend den Autor Jürgen Todenhöfer, der in seinem Buch „Die große Heuchlerei“ ungeschönt die Kriegsverbrechen im Mittleren Osten beschreibt. Immer und immer wieder gehe es um Geld und Macht, um Einflussnahme und uneingeschränkten Zugang zu den Schlüsselmärkten, statt um den Export von Demokratie und Einhaltung und Kontrolle der Menschenrechte.

Sein Kollege Jürgen Witt machte darauf aufmerksam, dass der Gedenkstein samt -tafel künftig einen würdigeren Platz bekommen sollte. „Statt wie bisher einen schamvoll versteckten“, so Witt. Die Stadt habe die „historisch moralische Pflicht“, über die Verbrechen vor 76 Jahren schonungslos aufzuklären“.

Alltägliche Schikanen

In der sogenannten Binder-Halle der Erntemaschinenfabrik Bautz wurden ab August 1943 Teile der sogenannten Wunderwaffe V2 serienmäßig hergestellt. Zeitweise bis zu 433 Häftlinge wurden für die Fertigung im KZ-Außenlager von Dachau eingesetzt. Hunger, Misshandlungen und permanente Schikanen prägten den Alltag der Insassen. Besonders brutal agierte unter anderem der Lageranführer und Oberscharführer Hans Sengenberger. Die Wachtposten machten sich einen Spaß daraus, den Insassen die Mütze vom Kopf zu schlagen oder diese, völlig erschöpft und übermüdet, durch Dreck oder Schnee in ihre Baracken robben zu lassen. „Man verspürt unwillkürlich eine ohnmächtige Wut auf diese sadistisch und exzessiv ausgelebte Nazi-Tyrannei“, so Jürgen Witt.

Es gab, so Witt, Gaststätten in Saulgau, in denen sich „die Getreuen Hitlers pudelwohl gefühlt haben“. Etwa im Gasthof Fuchs, der bei Besäufnissen gerne zur zweiten Heimat wurde. 43 Männer haben diese Torturen nicht überlebt. Das alles sollte uns, so die Gewerkschaftsvertreter, eine dauerhafte Mahnung bleiben. „Gerade in einer Zeit, in der sich Rechtspopulisten im Aufwind fühlen.“

Wie Rita Strieckmann vom Arbeitskreis Zukunft am Rande der Veranstaltung erwähnte, ist es möglicherweise lediglich einer Wasserknappheit zu verdanken, dass in Saulgau nicht ein größeres Konzentrationslager – alternativ zum Standort Dachau – gebaut wurde. Auf einer Infotafel am Georundweg im Hochberger Wald ist zu lesen, dass „für die mögliche Anlage eines Konzentrationslagers auf der nach Saulgau hin vorgelagerten Kiesterrasse zwei Brunnenschächte abgeteuft wurden, um die Grundwasserergiebigkeit zu prüfen“. Diese genügte offenbar aber nicht den gestellten Anforderungen.